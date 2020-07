BERBEC La prânz, oferă-ţi o pauză. Poate cu o prietenă, cu vorbe şi cu amintiri plăcute. Dar, veşti proaste. Totuși, o seară confortabilă, poate la un film nou, pe net, sau la o vorbă cu familia sau prietenii. Dacă ai vreo idee, pune-o în aplicare fără multe consultări şi discuţii sterile. Pe de altă parte apare un aspect malefic, o cuadratura, dar se poate să fie doar o influență negativa generala, distopia sanitară, sau o perioada mai neconfortabila care se intinde pe cateva zile, o indispozitie ca sa zicem asa, și mai putin un necaz concentrat.

Horoscop 13 iulie. Zodia care îi bate pe toți la cap! Nimeni nu o va mai suporta

TAUR Lumea de astăzi este superficială, aşa că trebuie să arăţi bine, ca să te simţi bine şi să ai succes. Nu fii zgârcit, trebuie să te îngrijeşti şi să te îmbraci bine, cheltuieşte cât trebuie! Cu Mercur în mișcare directă, dar afectat de cuadratura cu Marte, s-ar parea că ai capul mare şi limba împiedicată. Nu te băga, când nu trebuie! Dar pe termen lung, că este abia luni, săptămâna asta, gândind strategic, lucrurile se mai aranjează. O propunere sau o ofertă te face să nu mai dormi noaptea. Până la urmă iei o hotărâre, dar vei constata că ai întârziat, ca întotdeauna!

GEMENI Informaţiile primite astăzi au o latură economică şi una sentimentală, depinde numai de tine să tragi foloasele care te avantajează. Însă, astăzi şi mereu, nu amesteca plăcutul cu utilul!

Ziua de astăzi este sub semnul discuţiilor neterminate. Ca un făcut timpul te presează şi mereu nu termini ce ai de spus. Nu ai timp să stabileşti ceea ce doreai, de fapt. Astăzi, comunicarea suferă. Aspecte favorabile afacerilor şi deciziilor importante. De asemenea o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă sub aspectul realizărilor.

RAC Dimineaţa îţi aduce o noua informaţie care cere o nouă atitudine din partea ta. Ca rezultat al efortului trecut, astăzi ai o veste despre o posibilă îmbunătăţire a calităţii vieţii tale. Profesional treburile par să meargă ceva mai bine, dacă nu ai fi tot timpul fascinat de găsirea formulei care să te umple de bani. Frustrarea asta permanentă te impiedică să fii fericit şi să te bucuri de micile momente delicioase care formează starea de bine, cotidianul nostru cel balcanic, covizat, sau nu!

LEU Nimeni nu poate ghici la ce te gândeşti! Dai impresia unei persoane distrate, distante, prea preocupată de ceva. Totuşi, o stare de bine te cuprinde, fără motiv şi zâmbeşti gândurilor tale!

Evită imprumuturile de bani, nu juca la jocurile de noroc – în această perioadă eşti sănătos dar nu şi norocos. Poţi face mici schimbări, acasă şi la serviciu, vorbește, comunică, afirmă-ți interesele. Primeşti ajutorul solicitat de la rude şi prieteni.

FECIOARĂ Stelele au fost bune cu tine, aşa că s-au hotărît să-ţi îndrumă paşii, mai pe seară, spre un loc unde poţi să scapi de tensiunea acumulată! Probabil, dacă nu sigur, acasă! Trebuie să dai dovadă de calm, toleranţă şi răbdare pentru ca să anulezi aspectele mediocre, plictisitoare, care influenţează semnul zodiacului. In orice caz nu te poţi baza pe nici un ajutor: rezolvă problemele singur. Informaţiile contradictorii creează dileme. Aşa ca ai ce rezolva!

BALANŢĂ Este o situaţie obiectivă, nu te stresa inutil, păstrează-ţi calmul şi aşa poţi găsi soluţia optimă la problemele tale. Perioada este, de asemenea, favorabilă pentru începerea unor proiecte sau afaceri noi, dar numai după un bilanţ adevărat, mai ales în faţa oglinzii. Arăţi bine – o duci bine! Evită nerăbdarea şi graba, mai ales în ultima parte a zilei. Este posibil să primesti niste vesti si sa te nelinişteşti din cauza unor probleme sentimentale. Totul se rezolvă cu bine, din fericire.

SCORPION Pe lânga o oarecare întârziere generală, ziua îţi aduce, paradoxal, posibilitatea rezolvării parţiale a unei probleme de familie ce nu putea fi soluţionată până acum. Trebuie să te decizi asupra unor probleme. Trebuie să schimbi culcuşul pisicii, unde oare? Trebuie să decizi să schimbi pământul la flori sau să îţi iei sperietoarele alea din plastic. Trebuie să schimbi monitorul – şi cu ce? Marte, planeta ta protectoare, intră în aspecte favorabile. Anumite amintiri recente şi nu prea, nu-ţi dau pace. Simptomatic pentru zodia ta!

SĂGETĂTOR Îţi multiplici eforturile ca să găseşti piste, direcţii interesante de dezvoltare. Atât în domeniul profesional, cât şi în cel sentimental. Dar, înregistrezi întârzieri care te îngrijorează!

Incepi ziua cu greutate si o sa tragi de tine toata perioada, pentru ca ai de facut niste comisioane familiale, sau afaceri personale. Care nu iti fac nici o placere… cum ar fi, de exemplu, să trimi’I online la fisc tot felul de declarații aiurea ca să-ţi ia degeaba banii munciţi! Dedică ziua rezolvării problemelor importante, însă nu forţa în rezolvarea rapidă a unor situaţii. Lasă timpul să lucreze!

CAPRICORN Nu te încărca, nu-ţi schimba programul, cu banalităţi, cu lucruri neimportante, consumatoare doar de timp şi resurse. Nimeni nu te ajută dacă nu primeşte ceva în schimb, măcar o mulţumire! Nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la prieteni! Este, de asemenea, o perioadă favorabilă pentru afacerile şi reuniunile de familie, sau o seară plăcută cu prietenii. Singurul aspect negativ se referă la risc – atenţie la accidente. Pentru o mica parte din Capricorni: astăzi ot fi niște veşti despre nişte bani!

VĂRSĂTOR Astăzi, nu mai bate atât lumea la cap şi partenerul de viaţă în special. Au şi ei limita lor de suportabilitate! Când vrei, poţi să fii încântător şi nimeni nu-ţi rezistă. Hai, fii seducător!

Ai ocazia sa-ti faci ceva duşmani in plus, daca vei relata cu lux de amanunte, în cercul prietenilor, care este portretul-robot al unui idiot, în concepţia ta. Cu toate ca totul pare o mare comedie, sau un scenariu care nu a fost bine montat, te complaci în continuare in jocul acesta, fie că este la serviciu, fie amoros. Nu eşti deloc mulţumit!

PEŞTI Ambiţiile şi proiectele tale sunt pe drumul critic. Dar nu schimba nimic, concretizarea planurilor tale se vor face prin metodele şi procedeele obişnuite. Trebuie, doar, să mai ai răbdare! O zi inspirată, mai ales pentru promovarea intereselor personale. Evită să amesteci lucrurile. Sfaturile bune duc la rezultate bune. Sprijină-te pe prieteni. Un prieten, la rândul său, îţi solicită ajutorul. Un eveniment îţi reţine atenţia. Analiza ta este încă o dată justă, trebuie să-i dai curs, aşteaptă, însă, momentul favorabil.

