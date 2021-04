Într-un interviu acordat în exclusivitate revistei Capital, l-am întrebat pe tânărul antreprenor cum a reușit să navigheze apele dificile ale anului 2020 și care au fost cele mai mari greutăți pe care le-a întâmpinat. Răspunsul său i-a consolidat imaginea de om de afaceri sigur pe el, gata să facă față oricărei provocări: „Ne-am făcut toate scenariile și am fost pregătiți și pentru cel mai rău dintre ele.

Ne-am uitat și continuăm să ne uităm permanent pe venituri, costuri, investiții și dimensiunea aparatului, însă, în tot acest timp nu am luat nicio măsură bazată pe frica de ce va fi. Am fost mai preocupați de semnalele primite din industrie și de la parteneri, decât pe cele venite din spațiul public. Am stat permanent aproape de partenerii noștri de business și am reacționat doar la feedback-ul și cererea din piață. S-a dovedit că în industria noastră lucrurile au revenit rapid în parametrii normali și că orice măsură de sistare sau reducere a activității, a investițiilor, sau a procesului de recrutare, ar fi avut un impact negativ asupra evoluției companiei pe termen mediu și lung”.

Cu drag, pentru comunitate

În același timp, Horațiu Țepeș a înțeles că pentru a crește un business sănătos și în armonie cu societatea în care acesta operează, trebuie să investească în comunitate și în dezvoltarea acesteia. Prin urmare, Bilka derulează mai multe programe prin care susține 4 domenii esențiale în evoluția societății:

„Responsabilitatea socială reprezintă pentru BILKA angajamentul de a construi și dezvolta relații de respect și încredere față de comunitatea în care ne desfășurăm activitatea. De-a lungul anilor, compania s-a angajat în numeroase proiecte de responsabilitate socială, cu accent pe patru mari domenii care contribuie în mod direct la evoluția comunității: educația, sportul, sănătatea și socialul.

Strategia, pe termen lung, de implicare în comunitate, urmărește și presupune campanii și acțiuni în sprijinul unor cauze care la rândul lor vor crea valoare pentru societatea românească. Am ales aceste domenii pentru că aici am identificat o nevoie acută de susținere și dezvoltare. Astfel am decis să ne implicăm pe cât posibil în formarea unei generații cu repere morale de valoare, care la rândul lor pot influența pozitiv societatea”.

Pentru Horațiu Țepeș, educația este piatra de temelie a unei comunități prospere și echilibrate, așa că se implică trup și suflet în susținerea elevilor: „Unul dintre proiectele pe care le susținem cu recurență anuală este echipa și un proiect drag nouă, programul de burse ”Bilka pentru Educație în Țara Făgărașului”, dezvoltat în parteneriat cu Fundația Comunitară Țara Făgărașului, prin intermediul căruia, anual beneficiază de burse școlare zeci de elevi. Beneficiarii sunt copii din toată zona Făgărașului, cu rezultate bune la învățătură, dar care se luptă cu lipsurile materiale și prezintă un grad ridicat de abandon școlar.”

