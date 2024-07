Hidroelectrica a atribuit contractul pentru retehnologizarea hidrocentralei de la Vidraru

Hidroelectrica a anunțat atribuirea contractului pentru retehnologizarea Amenajării Hidroenergetice Vidraru, o investiție strategică în infrastructura energetică din România, în valoare de peste 188 de milioane de euro fără TVA.

Aceasta reprezintă una dintre cele mai importante inițiative ale companiei pentru modernizarea capacităților sale de producție și pentru consolidarea sistemului energetic național.

Contractul a fost adjudecat de Asocierea formată din Electromontaj (lider de asociere), Koncar – Engineering Co. Ltd. for Production and Services și Butan Grup (subcontractant)

Valoarea contractului adjudecat este de 188.382.020,89 euro fără TVA, ușor sub estimarea inițială de 188.716.632 euro.

Importanța hidrocentralei de la Vidraru

Centrala hidroenergetică Vidraru, cu o putere instalată de 220 MW, este crucială pentru Sistemul Energetic Național (SEN), contribuind la reglajul putere-frecvență și furnizând servicii de sistem.

Inaugurată pe 9 decembrie 1966, hidrocentrala utilizează potențialul hidroenergetic al râului Argeș pe un sector de 28 km între Cumpăna și Oiești, având o cădere totală de apă de 524 metri.

Lacul de acumulare Vidraru are un volum total de 465 milioane mc, din care 320 milioane mc reprezintă volumul util.

La momentul inaugurării, Barajul Vidraru era al cincilea în Europa și al nouălea în lume între construcțiile similare. Amenajarea asigură o producție anuală de energie electrică de aproximativ 400 GWh, subliniind importanța sa în producția de energie regenerabilă.

Beneficiile Retehnologizării

Retehnologizarea Vidraru va contribui la creșterea capacității de producție a energiei regenerabile prin îmbunătățirea eficienței și a capacității de producție a centralei.

De asemenea, va avea un impact pozitiv asupra stabilității și fiabilității sistemului energetic național. Prin modernizarea și optimizarea centralei vor fi implementate tehnologii de ultimă generație și soluții inovatoare.