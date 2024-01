Donald Trump a emis un avertisment cu privire la posibilitatea unui „haos în ţară” în cazul în care urmărirea penală împotriva sa continuă. Judecătorii de la Curtea de Apel din Washington au exprimat scepticism în legătură cu cererea sa de imunitate penală în calitate de fost președinte american. Trump a fost audiat recent la Curtea de Apel federală de la Washington. În cadrul ei, fostul lider de la Casa Albă s-a exprimat despre degringolada care paște țara, conform relatărilor AFP.

Fostul șef de la Washington a afirmat că urmările judiciare împotriva sa sunt motivate politic. El a făcut referire la sondaje care sunt nefavorabile pentru președintele Joe Biden. Trump spune că Biden face tot posibilul să rămână în fotoliul de la Casa Albă,

