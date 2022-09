Oamenii au început să protesteze împotriva mobilizării parțiale a rezerviștilor ruși. A fost creată o petiție specială

Până acum, cel puţin 109 de cetățeni ruși au fost reţinuţi de forțele de ordine pentru că au protestat împotriva decretul semnat de Vladimir Putin, prin care a anunțat mobilizarea parţială a rezerviștilor ruși pentru îndeplinirea obiectivelor „operaţiunii militare speciale” în Ucraina, potrivit OVD-Info, un grup mass-media independent pentru drepturile omului, care vizează combaterea persecuției politice din Rusia.

In Russia’s Krasnoyarsk, groups of anti-war activists are walking the central street holding up their smartphones with torches on. About the most radical form of protest most Russians allow themselves these days pic.twitter.com/B14ORiYCVk — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) September 21, 2022

În oraşul siberian Irkutsk, cel puţin 10 protestatari ruși, care s-au adunat într-o piaţă centrală, au fost reţinuţi de forțele de ordine, au precizat activiştii locali, relatează The Moscow Times.

Sure enough, it’s not long before they’re detained. “We’re all citizens of Russia, what makes you special?” they say to the police. pic.twitter.com/piivtRdKov — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) September 21, 2022

În Novosibirsk (al treilea oraș ca mărime din Rusia) un protestatar strigă:„Nu vreau să mor pentru Putin sau pentru tine!”. Acesta a fost filmat, iar videoclipul a devenit viral pe rețelele de socializare în scurt timp.

Mișcarea „Vesna” (Primăvara) a anunțat deja organizarea protestelor, începând cu ora 19:00 (ora locală). Menționăm faptul că rușii au început deja protestele în stradă în Siberia și în estul Rusiei împotriva mobilizării parțiale a rezerviștilor ruși.

În orașul rus Tomsk, oamenii au ieșit în piața centrală să protesteze. Poliția Rusă a început deja să rețină din manifestanții de acolo. În plus, cel puțin 21 de persoane din orașul rus Krasnoiarsk au fost deja arestate de forțele de ordin.

Un grup de monitorizare a poliției ruse, citat de către agenția de presă AFP, a anunțat că peste 200 de protestatari ruși au fost arestați, până acum. La Moscova, manifestanții ruși au scandat: „Viață pentru copiii noștri”, relatează Nexta (un grup mass-media din Belarus care este distribuit pe Telegram și YouTube)

O petiție împotriva decretului semnat de Vladimir Putin a adunat deja peste 251 de mii de semnături.

#Update: Just in – More protests have started to slowly form in places across several cities in #Russia, reports of at least 48 people got arrested already by Russian police, after #Putin announced he will send 300.000 new Russian troops to #Ukraine to the front lines. pic.twitter.com/oVWNza6AHz — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) September 21, 2022

După ce pe rețelele de socializare au apărut apeluri la proteste naționale, Procuratura din Moscova a emis un avertisment cu privire la tragerea la răspundere pentru asemenea fapte, relatează Meduza.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Moscova a precizat că „distribuirea unor astfel de materiale” prin rețelele de socializare sau alte site-uri web, implicarea adolescenților în activități ilegale și organizarea sau participarea la acțiuni ilegale prevede pedepse administrative sau pedepse penale, „inclusiv în formă de închisoare de până la 15 ani”.

#Update: Just in – At least 21 people have been arrested in the city of krasnoyarsk, #Russia, after anti-war protests started to form in the region, after #Putin announced he will send 300.000 new Russian troops to #Ukraine to the front lines. pic.twitter.com/g9pULQRWai — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) September 21, 2022

Letonia nu va oferi refugiu cetățenilor ruși care fug din Rusia din cauza mobilizării

Preşedintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, a declarat astăzi, 21 septembrie 2022, că acţiunile armatei ruse în Ucraina constituie „încălcări semnificative” ale Cartei Naţiunilor Unite, cerând continuarea susţinerii internaţionale pentru Ucraina.

„Este vorba de un război care a fost opţiunea unui singur om”, a spus Joe Biden, eferindu-se la Vladimir Putin, relatează postul american de televiziune CNN.

În timp ce unii protestează, bărbații cu vârsta cuprinsă între 18 ani și 65 de ani au început deja să fugă din Rusia prin orice mijloc de transport posibil: avion, tren, autocar, mașină personală sau chiar pe jos, traversând hotarele spre țările europene vecine: Norvegia, Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia și Belarus. La granița cu Finlanda, de exemplu, s-au format deja cozi uriașe. Șirul mașinilor măsoară deja 35 de kilometri.

Ministrul de Externe din Letonia, Edgars Rinkevics, a anunțat deja că nu va oferi refugiu niciun cetățean rus care fuge din Rusia din cauza mobilizării.

„Din motive de securitate, Letonia nu va elibera vize umanitare sau de altă natură acelor cetățeni ruși care evită mobilizarea și nici nu va modifica restricțiile de trecere a frontierei pentru cetățenii ruși cu vize Schengen”, a scris Edgars Rinkevics pe contul său de Twitter.

#Breaking: just in – The traffic jam at the border with #Russia/#Finland has pilled up to 35KM and is rising by the hour, it is the only border who is still open for Russian civilians with shengen visas, after #Putin announced he will send 300.000 new troops to #Ukraine. pic.twitter.com/EOJ1346qDO — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) September 21, 2022