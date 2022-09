Astăzi, 21 septembrie 2022, Vladimir Putin a ținut un discurs public în care a anunțat mobilizarea parțială a rezerviștilor ruși, aproape 300.000 de persoane fiind vizate direct de acest apel. La scurt timp după discursul său, rușii au început să își cumpere bilete de avion și bilete de tren pentru a pleca din Rusia pe durata războiului din Ucraina, însă Guvernul de la Moscova a interzis deja companiilor aeriene ruse să mai vândă bilete de avion bărbaților ruși cu vârsta cuprinsă între 18 ani și 65 de ani. Emmanuel Grynszpan, jurnalistul francez de la Le Monde, a postat această informație pe contul său de Twitter.

Cu câteva minute în urmă, canalul britanic de televiziune Sky News a anunțat că majoritatea biletelor de avion cu plecare din Moscova s-au vândut complet după discursul lui Vladimir Putin. De asemenea, Moscow Times a scris că toate biletele de avion către Turcia, Georgia și Armenia au fost vândute la doar câteva minute după anunțul făcut de președintele Rusiei.

Zborurile Turkish Airlines care se îndreaptă spre orașe europene, precum Istanbul și Belgrad, se numără printre cele căutate de bărbații ruși. Menționăm că bărbații ruși cu o situație financiară bună și-au permis să își cumpere bilete de avion spre Turcia, Egipt și Thailanda, unde vor sta pe toată durata mobilizării.

Ieri seară, 20 septembrie 2022, analistul de apărare Konrad Muzyka a distribuit o captură de ecran pe contul său de Twitter care arată că zborurile pentru astăzi costă 80.000 de ruble ruse, adică aproape 1.200 de lire sterline.

All flights to Istanbul from Moscow are now sold out. https://t.co/OMKmt2w11P pic.twitter.com/7FboN5p5Ow

