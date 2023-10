HAI România 31 octombrie. Cazul șocant care nu a fost soluționat nici după 7 ani

HAI România 31 octombrie. În cadrul celei mai noi ediții a emisiunii ”Brigada Mobilă”, difuzată pe canalul de YouTube HAI România, s-a discutat despre cazul Corinei Cristea. În anul 2016, educatoarea Corina Cristea din Gura Șuții a fost găsită spânzurată. Familia este de părere că nu este vorba despre un caz de suicid, ci despre un omor. În emisiune au fost invitați ziaristul Alecu Racoviceanu și comisarul (R) Dan Antonescu.

”Prima oară am fost la doctorul legist. Am fost la Târgoviște să ne dea necropsia (…) am cerut să ni se dea și au spus că nu poate să ne dea nimic pentru că nu este de competența lor, că doctorul nu este acolo.

(…) După aceea am mers la poliție la Găești. Când am fost să dăm declarații, am fost 6 persoane, și când a văzut că știm despre ce este vorba ne-a trimis acasă și ne-a spus că trebuie să mai vorbească cu procurorul și după aceea ne cheamă la declarații”, a spus domnul Gheorghe, tatăl victimei.