Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, este aproape de divorț. Soția lui, Camelia, a cerut acum câteva luni un ordin de protecție împotriva lui. Potrivit CanCan, ea ar fi trăit ani de coșmar și ar fi fost victima agresiunilor și amenințărilor.

La sfârșitul anului 2024, cu câteva zile înainte de Crăciun, Camelia a cerut ordinul de protecție împotriva lui, ceea ce i-a surprins pe apropiați și a atras atenția în presa mondenă.

Conform sursei citate anterior, agresiunile nu au fost doar verbale, ci și fizice și au durat mai mulți ani. În cererea sa, Camelia a spus că, între seara zilei de 18 decembrie 2024 și dimineața zilei de 19 decembrie 2024, a fost agresată fizic, amenințată și insultată, mărturisind că violența fizică și verbală a fost o problemă periodică în căsnicie.

„În motivarea cererii, s-a arătat că părțile sunt soți iar începând cu seara de 18 decembrie 2024 și continuând cu dimineața zilei de 19 decembrie 2024, a fost agresată fizic, amenințată în continuare cu bătăi de genul ,”îți mut dinții”, ,”te rup în două”, agresată verbal, reclamanta invocând existența unei violențe fizice și verbale periodice în ultimii ani”.

La Judecătoria Sectorului 1, instanța a cerut clarificări despre probe. Petre Daea a spus că s-a împăcat cu soția, în timp ce Camelia, prin avocat, a spus că soțul ei este agresiv, dar i-ar fi promis divorțul dacă renunță la ordinul de protecție. În final, ea a decis să renunțe.

Pe lângă tensiunile emoționale, există și probleme financiare. Dacă divorțul se va încheia, cei doi vor împărți o avere mare, care include șapte case și trei terenuri, conform ultimei declarații de avere a lui Petre Daea.