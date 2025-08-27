Andi Moisescu nu mai poartă verigheta și, în aparițiile recente, a vorbit doar despre cei doi copii ai săi, recunoscând că îi vede destul de rar. Subiectele legate de Olivia Steer au dispărut complet din declarațiile sale publice. Cancan susține că divorțul s-ar fi produs deja de câteva luni, însă amândoi au păstrat discreția totală.

„În general preferăm să facem vacanțe active. Este o mai veche obsesie a mea, pentru că după o anumită vârstă mișcarea e absolut esențială, altfel n-aș mai putea să încap eu în mine însumi și cu atât mai puțin să îmi păstrez măsurile”, a declarat recent pentru Cancan, Andi Moisescu.

Speculațiile despre divorțul lui Andi Moisescu și al Oliviei Steer continuă să circule, însă lipsa unei confirmări oficiale lasă urme de îndoială. Cert este că, la fel ca și în trecut, cei doi aleg să își protejeze viața privată și să rămână extrem de discreți în fața publicului.

Andi Moisescu și Olivia Steer s-au cunoscut în Ajunul Crăciunului 2002, prin intermediul unui prieten comun. La început, fiecare a mers pe drumuri diferite – ea la Târgu Mureș, el în Spania –, dar au rămas în contact prin mesaje și apeluri telefonice. La scurt timp, relația lor s-a consolidat, iar în 2003 s-au căsătorit.

Olivia povestea în trecut că prima întâlnire a fost una plină de discuții despre hobby-uri, familie și obiceiuri, iar atunci a realizat că au multe în comun și că atracția era reciprocă.

„Ne-am petrecut seara cu amicii noștri, fără să intuiesc vreo idilă. Am plecat apoi la Târgu Mureș, la sora mea, iar el în Spania. A revenit cu telefoane și mesaje de ziua mea, de Anul Nou, iar după vacanță ne-am revăzut. Am trăit tot timpul cu impresia că el e prins într-o relație serioasă, cu perspective, așa că nu întrevedeam altceva decât o amiciție plăcută. La următoarea întâlnire, mi-a povestit de el, de fosta relație, de familia lui, de obiceiuri și hobby-uri. Practic s-a asigurat că aflu tot ce trebuie să știi despre un om care vrea să-ți devină apropiat. Am descoperit atunci că avem multe în comun, că suntem singuri amândoi și că ne plăceam foarte tare”, spunea vedeta.

Cei doi au fost percepuți ca unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Au doi băieți și au preferat să-și țină viața personală departe de public. Chiar și acum, în contextul zvonurilor despre despărțire, niciunul nu a oferit confirmări sau explicații.

Întrebat de Cancan la evenimentul de lansare a grilei de toamnă Pro TV despre viața sa personală, Andi Moisescu a răspuns cu discreție și umor, evitând detaliile: „Hai să vedem asta (evenimentul – n.r.) și îți spun după aia! Hahaha!”.