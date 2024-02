Olivia Steer este cunoscută publicului românesc mai ales pentru mesajele sale de activism, legate de sănătate. Recent, ea și-a anunțat retragerea din această poziție, în cursul anului trecut.

La acea vreme, ea menționa că postările sale au generat o serie de reacții negative și antipatii, motiv pentru care a decis să renunțe și să se elibereze de povara asociată acestei posturi.

În ciuda acestui fapt, aspectul fizic al Oliviei Steer continuă să fascineze. Vedeta reușește să își mențină o siluetă perfectă și ten perfect. Totul, cu ajutorul unor strategii surprinzătoare…

Olivia Steer pare să fi descoperit secretul tinereții! Recent, ea a adoptat diverse terapii care mai de care mai ciudate, care i-au primis o viață sănătoasă. Adoptând obiceiuri precum consumul exclusiv de vegetale nepreparate, renunțarea la televizor și practicarea rugăciunii, vedeta explorează diverse modalități pentru a-și menține starea de bine și tinerețea.

Printre obiceiurile sale, de departe, cel mai neobișnuit este participarea la o terapie numită „camera întunecată”. Aceasta are scopul de a preveni procesul de îmbătrânire. Mai precis, Olivia Steer petrece perioade de timp în întuneric pentru a întârzia efectele îmbătrânirii.

Experiența sa în „camera întunecată” a început la Tao Garden din Thailanda. Aici, practicanții sunt conduși într-o incintă specială, lipsită de ferestre și orice sursă de lumină artificială. Aceștia petrec perioade extinse, cuprinse între 7 și 21 de zile, în întuneric total.

Potrivit informațiilor de pe tabu.ro, după o perioadă îndelungată petrecută în întuneric, oamenii experimentează trăiri spirituale intense. În plus, în organism are loc un proces de regenerare și întinerire.

Cu toate acestea, nu doar terapia în „camera întunecată” contribuie la starea de bine a Oliviei Steer. Pentru a obține rezultatele dorite, vedeta a adoptat o schimbare completă a stilului de viață.

De câțiva ani, partenera de viață a lui Andi Moisescu a decis să elimine complet carne din dieta sa. Steer a început să adopte o alimentație bazată în principal pe vegetale nepreparate, experimentând o senzație extraordinară în urma acestei schimbări. În plus, ea a renunțat la obiceiul de a privi televizorul, orientându-se către practicarea rugăciunii.

Schimbările au venit după pierderea surorii sale, în 2010, din cauza cancerului. De atunci, vedeta a început să exploreze diverse terapii neconvenționale, promițând o viață sănătoasă. Ea a adoptat stilul de viață raw-vegan (consumând exclusiv vegetale nepreparate termic), practică rugăciunea, meditația și se angajează în exerciții precum Tao, Qi Gong și Yoga.

Olivia Steer nu este singura vedetă care apelează la practici neconvenționale. Andreea Marin afirmă că a apelat la tehnici de vizualizare pentru a concepe un copil.

„Îmi doream foarte tare să devin mămică şi după o sarcină extrauterină devenisem nesigură, dar, în acelaşi timp, făceam tot ce îmi stătea în putinţă să-mi îndeplinesc visul.

La un moment dat, o prietenă din Germania m-a sfătuit ca zilnic să stau 10 minute într-o cameră în care să nu mă deranjeze nimeni şi să-mi vizualizez fiica.

N-am crezut că ar putea funcţiona, dar am încercat şi după o lună am rămas însărcinată. Mai mult, fiica mea e exact aşa cum am vizualizat-o: cu păr creţ şi ochi albaştri”, a declarat, în urmă cu ceva timp, Andreea Marin, potrivit Tabu.