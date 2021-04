Andi Moisescu a surprins pe toată lumea! Ce a făcut vedeta Pro TV în luna aprilie

Astfel, vedeta Pro TV a transmis „plecăciuni din Paradis” în postarea făcută pe pagina sa de Instagram. Videoclipul poate fi vizualizat la finalul articolului.

„ 5 aprilie 2021, straja Paradise. Mulțumim tuturor celor care au făcut această aventură posibilă. Începând de la Cel de sus, până la cei de jos. Treabă frumoasă de tot”, spune Andi Moisescu în clipul respectiv.

Andi Moisescu, vacanţe doar în România

Dacă în trecut, Andi Moisescu îşi petrecea vacanţele în Germania, Grecia sau în alte locuri exotice, în ultimii ani vedeta ProTV a ales şi destinaţii din România.

Andi Moisescu, vacanţă în Bucovina

Andi Moisescu le-a dezvăluit propriilor fani aventura din Bucovina, alături de soţia lui, Olivia Steer. Cei doi au preferat Bucovina ca destinatie de vacantă in detrimentul unei escapade in Vestul Europei. Cei doi soti s-au bucurat de aerul curat, au facut fotografii si au vizitat o stana parca rupta de timp.

Andi Moisescu si Olivia Steer au profitat din plin de frumusetile naturii si de aerul curat pe care il ofera Bucovina. „N-am suferit din lipsa poluarii, n-am suferit de liniste, n-am suferit fara curent, in general n-am suferit deloc. Ba, mai mult, am descoperit ca, in Bucovina, pana si batracienii o duc mai bine.

Am baut apa din izvorul C7-Secu, de la Bucovina, dupa cum se poate citi pe fata sotiei mele. Zambetul de pe fata mea e imbogatit cu un paharel de palinca, de la proprietarul stanei. si uite asa, mi-a trecut provizoriu si durerea de masea.

La o stana non-turistica am gustat vreo 8 tipuri de branza, fara nicio legatura cu ceea ce stiam de prin magazinesi cred ca mare parte din merit le apartine”, a povestit Andi Moisescu pe blogul sau în urmă cu mai mulţi ani.

Nu s-a oprit însă aici. „Am privit cu multa atentie in zare. Nici urma de oi aliniate in forma literelor Bucovina. Semn c-am fost inconjurati de prieteni și nu de demnitari.

Sambata seara am nimerit intr-un banchet de clasa a 8-a, la Poiana Izvoarelor. In concluzie, daca apar brusc pe Facebook poze cu mine, inconjurat de fete foarte tinere, sa nu intrati in panica. Nu m-au confundat cu Mihai Petre”, a scris Andi Moisescu.