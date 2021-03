Florin Călinescu uimeşte din nou. Actorul a produs un nou moment incredibil al Românii au talent 2021. Un mic dialog cu Andi Moisescu i-a lăsat pe toţi mască. Actorul s-a decis să facă dezvăluiri complete în show-ul de la ProTV.

Florin Călinescu, dezvăluiri incendiare

Actorul Florin Călinescu a făcut dezvăluiri incendiare luni seara, la ProTV, în cadrul sezonului 11 de la Românii au talent. Călinescu a devoalat marele secret al vieţii sale.

Acesta a spus tuturor cum a ajuns acesta să intre la facultatea de teatru. Unul dintre concurenții emisiunii i-a provocat nostalgii lui Florin Călinescu, care le-a povestit și celorlalți jurați cum a intrat la facultatea de actorie.

Secretul mai puţin ştiut al lui Florin Călinescu

În pauza dintre numerele emisiunii, Andi Moisescu și Florin Călinescu au avut timp să poarte un scurt dialog memorabil. Călinescu a dezvăluit marele său secret. A povestit um a devenit actor.

Andi Moisescu: Tu cum ai ajuns la actorie? Ți-ai dorit de mic să faci chestia asta?

Florin Călinescu: Nu! Dacă ar fi să o iau de la capăt, cum se zice în interior, m-aș face bucătar.

Andi Moisescu: Că ești tu pasionat de chestia asta?

Florin Călinescu: Nuu, nu mă duceam la școală, nu îmi plăcea nici o materie și doamna de română mi-a zis într-a șaptea: ”Măcar recită o poezie dacă gramatică nu vrei să înveți”, așa am recitat o poezie. Deci dacă scap așa că recit la poezii, i-am spus profesoarei.

În clasa a 12 a am întrebat disperat; Există vreo facultate în România pentru care nu trebuie să înveți nimic?, iar profesoara de română mi-a zis: ”Băi, ar fi una, dar tot trebuie să înveți cinci poezii și un monolog și să înveți să poți să cânți să dansezi…Teatru”. Așa m-am dus și am dat la Teatru și am intrat.

Andi Moisescu: Talent, tată!

Florin Călinescu are o carieră importantă în televiziune, dar şi pe scenă. A fost realizator de emisiuni de televiziune și acum este jurat al emisiunii de televiziune Românii au Talent.

Florin Călinescu a absolvit Liceul C.D. Loga în 1975, iar apoi a urmat cursurile la Facultatea de Teatru din București (UNATC).

A debutat în cinematografie în anul 1981 în Lumini și umbre. Florin Călinescu a colaborat adesea cu regizorul Nae Caranfil, cel care l-a distribuit numeroase filme.

La începutul anilor 90, Florin Călinescu a debutat ca prezentator radiofonic cu emisiunea „Duminicile celor singuri” de la Pro FM.

La Pro TV a ajuns în anul 1996, acolo unde a realizat emisiunea Ora șapte, bună dimineața, urmată de Chestiunea Zilei între 1997- 2001 și 2003.

În 2000, Florin Călinescu a primit titlul de cetățean de onoare al municipiului Timișoara. În 2001 el a fost numit director general al postului Tele 7 abc, iar în anul 2003, Florin Călinescu a devenit directorul ziarului Știrea zilei

A revenit apoi, în 2003 la Pro TV, acolo unde a prezentat emisiunea Procesul etapei, vreme de un an.