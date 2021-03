Florin Călinescu, anunț ȘOC la Românii au talent: Am senzația că am văzut și câștigătorul. Cine a luat Golden Buzz (VIDEO)

Golden buzz la Românii au talent de la Pro TV! Florin Călinescu: Am senzația că am văzut și câștigătorul

Ana-Maria Mărgean este concurenta care a reușit să primească cel de-al șaselea Golden Buzz de la „Românii au talent”, din sezonul 11. Astfel, Andra a trimis-o direct în semifinală cu o simplă apăsare de buton, după ce i-a transmis că „Ești de aur”.

Ana Maria- Mărgean este o copilă de doar 11 ani care a reușit să cucerească juriul și publicul cu talentul său, câștigând practic ediția de luni seară, 1 martie, de la „Românii au talent”. Andra a fost cea care a apăsat Golden Buzz de la show-ul de pe Pro TV. Artista a trimis-o direct în semfinală pe micuța ventrilocă. Ana-Maria Mărgean a venit în fața juraților cu un moment unic, alături de păpușile sale, iar Andra a apăsat butonul de Golden Buzz după ce a uimit-o prestația.

Fetița a povestit că nu se aștepta să primească Golden Buzz, iar visul de a participa la Românii au talent l-a avut de mai mulți ani. De asemenea, Ana-Maria a vorbit și despre cum a descoperit pasiunea pentru ventrilocie și de când a început să se pregătească temeininc în acest sens.

„Anul trecut de ziua mea am primit-o pe Lizzy și am devenit cele mai bune prietene. Eu rețin repede, am ureche muzicală. Părinții mei au văzut asta și m-au dus la canto”, a mai povestit Ana-Maria la Românii au talent.

Ce i-a transmis juriul după ce a surprins cu reprezentația sa

„Nu mai scăpați de noi. Trebuie să veniți în semifinală, direct. Ești de aur”, a izbucnit Andra după numărul fetiței de 11 ani.

„Nu îmi vine să cred ce am văzut”, a transmis Smiley

„Am senzația că am văzut și câștigătorul sezonului 11. Ești de departe cel mai spectaculos număr pe care eu l-am văzut”, este reacția surprinzătoare a lui Florin Călinescu.

