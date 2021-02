Andreea Esca este una dintre cele mai iubite vedete de la noi. În spatele camerei de filmat, ea este o soție devotată și o mamă extrem de implicată. Esca are doi copii, o fată și un băiat. Fata, Alexia Eram a devenit și ea extrem de cunoscută. Un subiect extrem de mediatizat în ceea ce o privește este relația cu Mario Fresh. Chiar dacă sunt destul de tineri, cei doi fomează unul dintre cele mai reușite cupluri de patru ani de zile.

Deși tineri, se pare că Alexia și Mario au în minte să-și întemeieze o familie. Cei doi iau în calcul să devină părinți. Acest lucru înseamnă o schimbare enormă pentru Andreea Esca. Iubita vedetă de la PRO TV trebuie, astfel, să ia în calcul că peste doar câțiva ani va deveni bunică.

Nu se va întâmpla în câteva zile sau luni. Alexia și Mario vor să facă acest pas în următorii cinci ani. DE altfel, Mario a dezvăluit că se gândește să aibă copii chiar de tânăr. Asta pentru că inclusiv el a fost conceput când părinții săi erau foarte tineri.

„La mine diferența este că anul trecut am avut peste 100 de concerte și anul ăsta deloc. Am făcut muzică în pandemie. Trebuie să mai stăm de acum încolo împreună încă patru! Nu ne grăbim! Avem 20 de ani. Dacă va fi să nu meargă, vor fi multe bătăi de cap. Mai bine o luăm mai încet, suntem tineri. Am niște părinți foarte tineri și îmi place foarte mult. M-au ajutat mereu. Mă văd un tată tânăr, poate pe la vreun 25-26. Oricum… nu face diferența un inel”, a declarat Mario Fresh.