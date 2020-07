Marcel Ciolacu, a anunţat, joi, că social-democraţii au decis depunerea unei moţiuni de cenzură împotriva Guvernului Orban în luna august.

„Am hotărât astăzi depunerea unei moţiuni de cenzură în luna august”, a spus Ciolacu, după şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD.

În ceea ce privește nemulțumirile social democraților, Ciolacu susține că la baza moțiunii va sta faptul că social democrații nu au majoritate în Parlament.

„La baza moțiunii va sta Carta neagră a guvernării PNL. PSD nu are majoritate în Parlament, chiar dacă președintele minte că are. În afară de USR, care nu se știe dacă e la guvernare sau în opoziție, toate partidele sunt în opoziție. A, mai este și PMP, care e la guvernare”, a declarat Ciolacu.

Răspuns pentru Iohannis

Totodată, liderul PSD a răspuns atacurilor făcut de președintele Klaus Iohannis, potrivit cărora social-democrații ar fi de vină pentru creșterea numărului de cazuri de coronavirus.

„Este inadmisibilă abordarea preşedintelui Klaus Iohannis, este sub demnitatea funcţiei publice pe care vremelnic o deţine.

Am inteles problema pe care o are Iohannis dupa pierderea controlului de catre guvernul sau asupra pandemiei si a crizei economie din Romania. Ceea ce nu am inteles este obsesia presedintelui Iohannis de a gasi vinovati in alte parte decat in datele si statisticile oficiale.

Disperarea cu care ataca PSD confirma faptul ca guvernul sau a pierdut controlul total in gestionarea pandemiei si a crizei economie. Acesta este rezultatul unei guvernari interesate doar de alegeri, de furat, cum reiese din controlul Curtii de Conturi, si de a imparti functii. Aveam de-a face cu un guvern cu credibilitate zero. Prim-ministrul Orban sa spuna daca poate organiza alegeri si poate deschide scolile in luna septembrie. Este responsabilitatea domnnlui Orban si implicit a domnului Klaus Iohannis, deoarece stim ca toate deciziile in ceea ce priveste guvernarea sunt luate la Cotroceni”, a mai declarat Ciolacu.

