Klaus Iohannis și-a ieșit din minți. La finalul şedinţei de urgenţă de la Palatul Cotroceni, la care au participat ministrul de Interne, Marcel Vela, şeful DSU, Raed Arafat, şi secretarul de stat Bogdan Despescu, șeful statului s-a dezlănțuit.

Iohannis a luat foc

„În România am avut decese, am avut epidemie, dar la început lucrurile au mers foarte bine. Până acum câteva săptămâni, pandemia a fst gestionată bine. Guvernul și președintele și-au făcut treaba, dar PSD-ului nu i-a convenit. PSD a căutat soluții pentru ei, nu pentru români. Controlează încă majorități în Parlamentul României. Pactizează și cu UDMR. Au încercat să dea pe șest autonomie aşa zisei secuimi. PSD a acționat unde încă are putere, în Parlament.

Au făcut harcea-parcea puțina legislație pe care o aveam pe timp de pandemie. Cu un cinism inimaginabil au tras de timp pentru a aproba noua legislație. Au fost nervoși și au spus că eu caut vinovați. Nu caut vinovaţi, îi cunosc şi-i arăt cu degetul! Pe voi!

Pe 25 iunie, CCR stabilește că mai multe articole sunt neconstituționale. Aveam 450 de cazuri și 20 de decese. Guvernul nu a putut veni cu altă decizie ca să facă o nouă formă legislativă. A așteptat motivația. În 4 zile, depune inițiativa noii legi. O depune în Parlament, iar pe 6 iulie aveam 250 de pacienți. Încă eram într-o zonă de control.

Apoi, PSD a început să tragă de timp. Legea trebuia să intre urgent în Parlament, dar s-a dezbătut în două săptămâni. Au fost pacienți bolnavi care au plecat acasă. Rezultatul e în tabel. Legea ajunge la mine în 18 iulie. O promulg imediat și o public. 889 de cazuri.

Un zidar nu poate construi o casă fără mortar. Un Guvern nu poate lucra fără legi. I s-au luat din mână legile timp de trei săptămâni și nu au putut gestiona criza. Au tras de timp cei de la PSD. De ce a făcut acest gest? Explicația e cutremurător de simplă. Nemulțumit de reușitele Guvernului a vrut să creeze o criză sanitară ca să critice Guevrnului. Intenționat a creat o criză sanitară.

Nu contează că au murit oameni. Au vrut o criză. Acesta este PSD-ul, aceasta este explicația. Să o țineți minte”, a tunat preşedintele Klaus Iohannis.