Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Nelu Barbu, a declarat, joi seara, că rectificarea bugetară a fost prezentată în primă lectură în cadrul ședinței de Guvern de joi, insă nu a fost adoptată. Executivul urmează să o voteze în următoarea ședință de Guvern.

”Rectificarea bugetară a fost prezentată în primă lectură în ședința de Guvern de astăzi (joi -n.r.). Este vorba despre ordonanța privind rectificarea bugetară, respectiv ordonanța privind rectificarea bugetului asigurpărilor sociale de stat. Au fost prezentate ambele documente într-o primă lectură în ședință urmând să fie adoptate în ședința următoare”, a spus Nelu Barbu, purtătorul de cuvânt al Guvernului la finalul ședinței Executivului.

Acesta a mai adăugat că s-a luat această decizie pentru a nu se mai face interpretări în spațiul public.

”Decizia Guvernului a fost să mai analizeze în detaliu fiecare aspect astfel încât să nu mai existe tot felul de interpretări în spațiul public și vor fi adoptate în ședința următoare”, a mai spus purtătorul de cuvânt.

Dăncilă anunța joi, înaintea ședinței, că reducerile de bugete propuse se fac acolo unde a existat un grad scăzut de folosire a banilor alocați.

„Este o rectificare pozitivă prin care asigurăm plata majorată a salariilor și pensiilor, inclusiv noua creștere pe care o vom aplica începând cu 1 septembrie anul acesta. Această rectificare asigură și continuarea proiectelor de investiții în domeniul prioritare. Rectificarea bugetară pozitivă este susținută de creșterea PIB și de faptul că în primul trimestru al acestui an, România a înregistrat o creștere economică de 5%, a treia cea mai mare creștere din UE. Toate ramurile economiei reale au înregistrat evoluții pozitive, remarcându-se în mod deosebit rezultatele din construcții, servicii și agricultură. Am cerut ca această rectificare să fie făcută pe principii clare astfel încât obiectivele asumate la începutul acestui an să fie îndeplinite cu păstrarea echilibrelor macroeconomice și consolidarea încrederii investitorilor din economie. Vom menține deficitul bugetar în ținta asumată prin legea bugetului, respectiv 2,76 %”, a declarat Viorica Dăncilă, la începutul ședinței de Guvern.

Viorica Dăncilă a mai spus că reducerile de bugete propuse prin rectificare bugetară se fac acolo unde a existat un grad scăzut de folosire a banilor alocați.

„Am cerut ca structura bugetară să fie corelată cu realizările din primul semestru și să fie dublată de un angajament ferm al ministerelor că ceea ce se stabilește prin rectificarea bugetară trebuie să fie pus în aplicare. Am văzut că în spațiul public există tot felul de interpretări, fac precizarea că reducerile de bugete propuse prin rectificare bugetară se fac acolo unde a existat un grad scăzut de folosire a banilor alocați. De asemenea, asigurăm prin rectificare fondurile necesare bunei funcționări a administrației locale și pentru finanțarea proiectelor de investiții”, a mai declarat Viorica Dăncilă.

