Guvernul lansează PNDL 3, dar nu a făcut plățile nici pentru PNDL 2. Premirul Florin Cîțu dă asigurări că sumele se vor plăti.

El este convins că va mai rămâne la guvernare, în ciuda moțiunii de cenzură depuse de USR PLUS și AUR, ca urmare a ”parteneriatului foarte bun cu Președintele Klaus Ipohannis”.

Premierul Florin Cîţu a declarat duminică seara, la Blaj, că facturile restante din PNDL 2 se vor plăti imediat după rectificarea bugetară.

Întrebat de jurnalişti ce se întâmplă cu PNDL 2, cu sumele care încă mai trebuie achitate, premierul a afirmat că acestea se vor plăti.

„Vine rectificarea şi facturile se plătesc. Eu vreau să aduc aminte tuturor românilor că, atunci când am preluat noi guvernarea, erau facturi neplătite de 8 luni de zile.

Acum, pentru că am avut această situaţie cu…, am întârziat rectificarea din cauză că se negocia, să nu îi mai spunem şantaj, acel PNI ‘Anghel Saligny’, am întârziat această perioadă, dar vom remedia imediat ce vom recupera imediat după rectificarea bugetară. Facturile vor fi plătite. Vrem să continuăm toate proiectele”, a afirmat premierul.

Florin Cîţu a fost prezent duminică seara în municipiul Blaj, unde şi-a prezentat, în cadrul şedinţei Colegiului Director Judeţean al PNL Alba, moţiunea de candidatură la preşedinţia Partidului Naţional Liberal.

”Un parteneriat foarte bun cu preşedintele Klaus Iohannis”

În cadrul aceluiași eveniment, șeful Guvernului a confirmat faptul că vrea să rămână la guvernare și a spus că acest lucru se va întâmpla, ca urmare a ”parteneriatului” cu Președintele Klaus Iohannis.

”Noi suntem la guvernare pentru că avem un parteneriat foarte bun cu preşedintele Klaus Iohannis. De aceea suntem la guvernare, acest parteneriat există şi vom rămâne la guvernare în viitor.

Eu vreau să rămânem la guvernare chiar şi cu ceea ce v-am povestit, cu această situaţie cu partenerii de la USR PLUS. Avem aceleaşi obiective. Când am pornit astă iarnă, am scris lucrurile în programul de guvernare.

De fiecare dată când a fost nevoie, am intervenit pentru a debloca o situaţie şi cred în continuare că încă putem, chiar dacă s-au aliat temporar cu, sper eu temporar, cu un partid extremist, de sorginte fascistă, cred că există în continuare cale de împăcare.

Proiectele românilor ar trebui să primeze”, a mai spus Florin Cîțu, cu aceeași ocazie.

Sursă foto: Dreamstime.