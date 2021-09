Preşedintele Klaus Iohannis a avut, vineri, o convorbire telefonică cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, cu privire la situaţia din Afganistan.

„Discuţie telefonică productivă cu Jens Stoltenberg. România rămâne îngrijorată cu privire la situaţia critică din Afganistan şi este gata să contribuie la eforturile NATO de abordare a acestei crize. Unitatea aliaţilor este esenţială. Afganistan nu trebuie să devină din nou un refugiu sigur pentru terorişti”, a scris Klaus Iohannis pe Twitter.

La rândul său, secretarul general al NATO a scris pe Twitter că a discutat cu preşedintele Klaus Iohannis şi cu premierii Olandei şi Spaniei cu privire la evoluţiile din Afganistan.

„Aliaţii NATO vor continua să aducă oamenii în siguranţă, iar noi rămânem hotărâţi şi uniţi împotriva terorismului internaţional”, a scris Stoltenberg.

Productive📞talk with @jensstoltenberg. Romania🇷🇴 remains concerned about the critical situation in #Afghanistan and stays ready to contribute to @NATO’s efforts in addressing this crisis. Allied unity is essential. Afghanistan must not become again a safe haven for terrorists.

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) September 3, 2021