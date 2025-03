Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, consideră că un avion destinat exclusiv președintelui nu ar fi justificat din punct de vedere financiar, însă un astfel de mijloc de transport ar putea fi util pentru prim-ministru și pentru alte misiuni oficiale ale statului.

Grindeanu a reiterat această poziție, menționând că și în trecut a susținut aceeași idee, încă de la primele discuții legate de costurile fostului președinte Klaus Iohannis.

Eu cred că da, asta ar fi o abordare corectă. Nu exclusiv la preşedinţie. Asta e o treabă cu care n-aş fi de acord. Dar şi când a fost prima oară acest scandal, a apărut prima oară cu costurile fostului preşedinte, am spus acelaşi lucru”, a afirmat Grindeanu.

Ministrul a criticat dur ceea ce numește „populisme ieftine” promovate de anumiți politicieni, referindu-se la gesturile de imagine făcute în timpul călătoriilor oficiale. Acesta consideră că, atât timp cât astfel de subiecte sunt tratate într-o manieră populistă, nu se va putea lua o decizie rațională cu privire la achiziția unui avion oficial.

Şi eu sper că, după alegeri, mai e un pic, avem un an de când tot avem alegeri, dar eu sper că după alegerile din mai să putem să intrăm într-o zonă de acest tip. Este dorinţa mea asumată, normală, cât se poate de europeană. Nu cred că există o abordare mai corectă. Dar repet, nu doar într-un loc. Nu Administraţia Prezidenţială să aibă un avion. Nu, nu cred că e corect”, a adăugat Grindeanu.

Grindeanu și-a exprimat speranța că, după alegerile din luna mai, se va putea aborda această chestiune într-un mod serios și european, fără influențe politice.

În ceea ce privește vizitele externe ale fostului președinte Klaus Iohannis și impactul acestora asupra domeniului economic și al infrastructurii, Grindeanu a precizat că nu a participat la nicio delegație oficială alături de acesta.

„În trei ani şi câteva luni eu n-am fost în nicio vizită oficială cu preşedintele Ioannis. Să vă dau un exemplu. Am fost la vreo două sau trei săptămâni după ce domnia s-a fost în Emirate (n.red. Emiratele Arabe Unite). A fost un traseu în zona respectivă şi fuseseră începute nişte discuţii de către dânsul, de către echipă şi noi am venit după vreo două-trei săptămâni şi nu am avut niciun fel de legătură. E singura dată când, să spunem, aproape ne-am intersectat. Dar în rest, nu”, a completat ministrul.