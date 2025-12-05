Normele metodologice adoptate de Guvern stabilesc clar că nu doar sălile clasice, operate de societăți comerciale, intră sub incidența reglementărilor anti-doping. De acum, și persoanele fizice autorizate, precum și asociațiile în participațiune care desfășoară activități de culturism și fitness sunt obligate să se conformeze acelorași reguli.

Această modificare are rolul de a elimina zonele neacoperite de legislație și de a asigura un cadru unitar de aplicare a prevederilor Legii nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante.

Potrivit normelor metodologice, activitatea sălilor de culturism și fitness se va putea desfășura doar pe baza unui certificat eliberat de Agenția Națională Anti-Doping. Documentul va avea o valabilitate de trei ani și va putea fi prelungit, cu condiția depunerii unei cereri cu cel puțin 60 de zile înainte de data expirării.

Certificatul nu este doar un document administrativ, ci o condiție esențială de funcționare. Acesta trebuie afișat într-un loc vizibil și accesibil publicului, astfel încât clienții să poată verifica respectarea reglementărilor anti-doping.

Actul normativ stabilește clar documentele necesare și pașii care trebuie urmați pentru obținerea certificatului. În același timp, sunt prevăzute și situațiile în care acesta poate fi suspendat.

Se poate suspenda certificatul dacă Agenția Națională Anti-Doping constată modificări ale elementelor de identificare ale operatorului care nu au fost notificate în termenul legal. Lipsa notificării este considerată o încălcare a obligațiilor asumate prin obținerea certificării.

Normele metodologice detaliază și modul de supraveghere a respectării regimului juridic al substanțelor dopante. Agenția Națională Anti-Doping va putea verifica documente, efectua controale și monitoriza activitatea sălilor de fitness și culturism.

Scopul acestor controale este prevenirea utilizării și comercializării substanțelor dopante, dar și asigurarea respectării cadrului legal de către operatorii din domeniu.

În cazul aplicării unor sancțiuni contravenționale pentru încălcarea reglementărilor anti-doping, substanțele dopante de risc și bunurile confiscate vor urma o procedură strictă.

Acestea vor fi predate în termen de 24 de ore, pe bază de proces-verbal, responsabilului Camerei pentru produse cu substanțe dopante. Persoana responsabilă este desemnată prin ordin al președintelui Agenției Naționale Anti-Doping, iar produsele confiscate vor fi distruse conform procedurilor legale.