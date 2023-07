Simona Halep a fost suspendată din cauza unei cantități de Roxadustat depistată într-o probă de urină recoltată la US Open. Daniil Medvedev (27 de ani, locul 3 ATP) a vorbit despre cazurile Simonei Halep și al americanului Jenson Brooksby. Ambii jucători sunt suspendați de Agenția Internațională a Integrității în Tenis.

Jucătorul rus a susținut, într-un interviu acordat Tennis Majors, că, la rândul său, a ratat prezența la două teste anti-doping. Medvedev a fost, așadar, la un singur test anti-doping ratat distanță de a ajunge suspendat din tenis.

Daniil Medvedev a arătat spre alți jucători

„Vezi că sunt unii jucători, nu vreau să le dau numele. Dar vezi că au cinci miligrame dintr-o substanță interzisă, unde și anti-dopingul spune în unele cazuri că acest lucru nu le-ar putea afecta performanța,” a spus Medvedev, vorbind despre situația Simonei Halep.

Jenson Brooksby (22 de ani, 101 ATP) a acceptat o suspendare provizorie din partea Agenției Internaționale a Integrității în Tenis, după ce ar fi ratat trei teste anti-doping consecutiv, într-o perioadă de douăsprezece luni.

„Nu am picat niciodată vreun test anti-dopaj, nu am luat niciodată vreo substanță interzisă,” a declarat tenismenul american pentru Associated Press.

A ieșit din top 5

Simona Halep a fost suspendată în octombrie anul trecut pentru acuzațiile de dopaj. Sportiva a ieșit în aceste zile din Top 50 WTA, aflându-se acum pe locul 54, cu 1.000 de puncte, în ierarhia mondială a tenisului profesionist feminin.

România are încă trei reprezentante între primele 100 de jucătoare ale lumii. Este vorba despre Irina-Camelia Begu, Sorana Cîrstea și Ana Bogdan. Înaintea turneului de mare șlem de la Wimbledon, pe care Simona Halep l-a ratat din păcate, sportiva era în fața Anei Bogdan (57) în clasament.

Decizia va fi pronunțată într-o zi cu totul specială

Ana Bogdan a ajuns însă în turul trei la Wimbledon și a urcat astfel în clasamentul WTA până pe poziția 48 cu 1072 de puncte, depășind-o pe Simona Halep. Pentru Ana Bogdan este cea mai bună clasare de până acum în ierarhia mondială a tenisului profesionist feminin.

Decizia așteptată de toată lumea în cazul ei va fi pronunțată, cel mai probabil, în data de 13 iulie, una dintre cele mai importante zile din cariera Simonei Halep, dacă nu cea mai importantă. Pe 13 iulie 2019, Halep a învins-o pe Serena Williams cu 6-2, 6-2, încoronându-se campioană la Wimbledon