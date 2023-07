ANAD are o prezență neutră și obiectivă în procesul de dopaj al Simonei Halep. Când soseşte verdictul?

Agenția Națională Anti-Doping (ANAD) a luat parte la audierea programată de Sport Resolutions pe data de 28 iunie și 29 iunie, știind exact ziua în care Simona Halep va primi verdictul.

„ANAD are o prezență neutră și obiectivă în procesul de gestionare a cazului sportivei Simona Halep, fără a se implica în administrarea probatoriului și luarea deciziei, respectând astfel prevederile Codului Mondial Anti-Doping și ale Standardului Internațional pentru Gestionarea Rezultatelor al Agenției Mondiale Anti-Doping (WADA).

Agenția Națională Anti-Doping (ANAD) a participat în calitate de observator, fiind organizația națională anti-doping din țara de reședință a Simonei Halep.

Conform prevederilor art. 8.5.2. al Programului anti-doping din tenis (TADP RULES): Tribunalul Independent va emite decizia în scris, în termen de 14 zile de la încheierea ședinței (sau în cazul în care, în mod excepțional, acest termen nu poate fi respectat, cât mai curând posibil).

Art. 10.14.1 Interzicerea participării pe durata perioadei de suspendare sau de suspendare provizorie. Niciun sportiv sau altă persoană care face obiectul unei suspendări sau a unei suspendări provizorii nu poate participa, pe parcursul unei perioade de suspendare sau suspendare provizorie, în nicio calitate, la nicio competiţie sau activitate, alta decât programele autorizate de educaţie anti-doping sau de reabilitare, autorizată sau organizată de către un semnatar, o organizaţie membră a semnatarului, de un club sau o altă organizaţie membră a unei organizaţii membre a unui semnatar sau la competiţii autorizate sau organizate de ligi profesioniste sau de orice organizator de manifestări sportive de nivel naţional sau internaţional sau la evenimente sportive de elită sau de nivel naţional finanţate de un organism guvernamental”, a informat, miercuri, Agenția Națională Anti-Doping (ANAD), potrivit Antenei 3 CNN.

Cum au fost depistate problemele din pașaportul biologic al Simonei Halep?

Tot miercuri, 12 iulie 2023, Gabriela Andreiașu, președintele Agenției Naționale Anti-Doping (ANAD), a explicat Cum au fost depistate problemele din pașaportul biologic al Simonei Halep.

„Iregularități în pașaportul biologic se referă la modificări ale unor parametrii pe care îi identifică laboratorul de control anti-doping. Sunt parametrii foarte bine stabiliți, identificați de laborator, încărcați în sistemul ADAMS (Anti-Doping Administration & Management System). Când se identifică valori modificate, sistemul ADAMS atrage un semnal de alarmă, terminologia este „flag in ADAMS” dupa care expertul care interpretează pașaportul biologic evaluează ce înseamnă această iregularitate.

Declarat «likely-doping» (n.r. probabil dopaj), cum a fost in cazul Simonei, s-a urmat procedura de gestionare a rezultatelor. A fost încărcat în sistemul ADAMS (Anti-Doping Administration & Management System) rezultatul și apoi controlat, verificat, analizat de autoritatea de gestionare. Momentul in care un expert pe pașaportul biologic introduce in sistemul ADAMS această opțiune, «likely-doping» pe pașaportul biologic, alt Comitet de Experți revizuiește tot pachetul de documente pe fiecare probă să vadă unde au apărut modificările”, a explicat ea.