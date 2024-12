Renault lansează producția Spring în Europa

Lansată în urmă cu peste trei ani și fabricată până acum în China, Dacia Spring este una dintre cele mai populare mașini electrice din Europa. Potrivit surselor citate de „Adevărul”, Grupul Renault va muta producția acestui model în Europa, începând cu vara lui 2025. Noua locație de asamblare va fi uzina Renault din Novo Mesto, Slovenia, iar această decizie va aduce o reducere semnificativă a costurilor.

Avantajele logistice și de cost ale producției în europa

Principalul avantaj va fi eliminarea tarifelor vamale de peste 20%, percepute până acum pentru importurile din China. În plus, această mutare va permite o mai bună adaptare la cerințele pieței europene, dar și optimizarea procesului logistic. Totuși, componentele mașinii vor continua să fie produse în China și trimise în Slovenia sub formă de kituri SKD (Semicomplete Knocked Down Kit), care conțin aproape toate piesele necesare, inclusiv cele pentru caroserie și trenul de rulare.

Dacia Spring a demonstrat deja un succes remarcabil pe piață, ocupând locul al treilea în Europa în 2022 și 2023 în clasamentul celor mai vândute mașini electrice pentru persoane fizice. De la lansarea sa din 2021, peste 160.000 de unități au fost înmatriculate la nivel global, confirmând popularitatea modelului în rândul cumpărătorilor care caută soluții accesibile și eficiente pentru mobilitatea electrică.

Succesul modelului Dacia Spring

Pe piața românească, Dacia Spring a devenit rapid liderul detașat al segmentului de automobile electrice. În 2023, s-au vândut 6.875 de unități în România, consolidându-și astfel poziția dominantă. Unul dintre principalele sale puncte forte rămâne greutatea redusă: cu doar 984 kg în versiunea Extreme, Dacia Spring este singura mașină electrică din Europa care cântărește sub o tonă, ceea ce contribuie la eficiența sa energetică și la manevrabilitate.

Un nou model Dacia Spring lansat în primăvara acestui an a atras deja atenția jurnaliștilor internaționali. The Irish Times, cea mai veche și importantă publicație din Irlanda, a publicat un amplu articol despre performanțele mașinii, apreciind combinația sa de accesibilitate și funcționalitate: „Dacia Spring îți oferă doar ceea ce ai nevoie. Este cel mai ieftin vehicul electric comercializat în Irlanda și, deși nu este proiectată pentru viteză, această mașină merită fiecare bănuț. Cu o greutate redusă și un design simplu, Dacia Spring este cea mai ușoară mașină electrică de pe piață”.

O decizie strategică pentru viitorul producției electrice

Această decizie strategică de a muta producția în Europa subliniază angajamentul Grupului Renault de a sprijini tranziția către mobilitatea electrică pe continent și de a face mașinile electrice accesibile unui număr cât mai mare de clienți. De asemenea, mutarea în Slovenia ar putea accelera ritmul livrărilor și reduce semnificativ timpul de așteptare pentru cumpărători, într-un moment în care cererea pentru mașinile electrice este în continuă creștere.