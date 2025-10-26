Estimările preliminare arată că aproximativ 400.000 de păsări — inclusiv pui, rațe, gâște și curcani — au fost sacrificate și eliminate pentru a preveni răspândirea virusului.

„Am avut cifre similare în 2021, cel mai puternic „an de gripă aviară” de până acum. Este imposibil de prezis cum va evolua situaţia, dar FLI (Institutul Friedrich-Loeffler) se aşteaptă la o nouă creştere a focarelor şi a cazurilor. Situaţia rămâne extrem de dinamică”, a declarat şefa FLI, Christa Kuhn.

Cele mai mari pierderi cauzate de virusul gripei aviare au fost înregistrate în nord-estul Germaniei, în special în landurile Mecklenburg-Pomerania Occidentală și Brandenburg, regiuni care înconjoară Berlinul. În Mecklenburg-Pomerania Occidentală, aproape 150.000 de găini ouătoare au fost sacrificate în două locații.

Duminică, un district din Brandenburg a anunțat că alte 130.000 de păsări vor fi sacrificate după descoperirea unor cazuri de gripă aviară.

Mii de animale au fost sacrificate preventiv și în alte landuri, după ce testele efectuate de FLI au confirmat infecții cu virusul H5N1, extrem de contagios.

Deși boala este prezentă în Germania pe tot parcursul anului, riscul de infecție crește semnificativ în timpul migrației de toamnă.

Potrivit FLI, valul actual de infecții a început mai devreme decât în mod obișnuit. Cocorii au fost afectați într-o măsură fără precedent, în special în Brandenburg, unde numeroase exemplare au murit.

Șefa institutului FLI, Kuhn, a declarat că s-au detectat 65 de cazuri de gripă aviară H5N1 la păsări sălbatice, dar numărul total al păsărilor infectate și decedate este mult mai mare.

Până în prezent, nu au fost raportate cazuri de transmitere a virusului de la păsări la oameni, însă descoperirea focarelor a impus sacrificarea păsărilor și obligarea fermierilor să țină animalele închise pentru a preveni răspândirea bolii.