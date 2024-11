Sursa infecției rămâne necunoscută

Sursa infecției copilului rămâne necunoscută, dar posibilele căi de expunere sunt investigate de Departamentul de Sănătate Publică din California (CDPH). CDC a anunțat că copilul „nu a avut niciun contact cunoscut cu un animal infectat”, dar analizează posibila expunere la păsări sălbatice purtătoare ale virusului.

Anunțul CDC a fost făcut cu două zile înainte de retragerea voluntară a laptelui crud de către compania de produse lactate Raw Farm din California. H5N1 poate trece în laptele vacilor infectate, dar procesul de pasteurizare îl elimină. Oficialii au avertizat că laptele crud, care nu este pasteurizat, poate expune oamenii la germeni. Cu toate acestea, nu există nicio dovadă că infecția copilului din California a fost cauzată de laptele crud.

H5N1 este un subtip al gripei aviare

H5N1 este un subtip al gripei aviare, cunoscută și sub denumirea de gripă aviară. Virusul este răspândit în principal de păsările sălbatice și domestice, dar poate ajunge și la mamifere, inclusiv la vacile de lapte și, în unele cazuri, la oameni. De la începutul acestui an, 616 efective de vaci de lapte din Statele Unite au fost afectate de un focar multistatal al virusului. Lucrătorii din sectorul lactatelor și alte persoane expuse la bovine infectate au reprezentat 32 din cele 55 de cazuri umane confirmate de gripă aviară în acest an. Alte 21 de cazuri au rezultat în urma expunerii la păsări de curte infectate, în timp ce doar două cazuri au fost raportate fără expunere cunoscută la animale.

CDC afirmă că gripa aviară poate avea simptome precum înroșirea ochilor, febră, tuse, dureri în gât, nas care curge sau înfundat, dureri musculare și corporale, dureri de cap, oboseală și dificultăți de respirație. CDPH a observat că multe dintre simptomele asemănătoare gripei ale copilului ar fi putut rezulta din infecțiile virale concomitente.

În timpul investigației departamentului, toți membrii gospodăriei copilului au declarat, de asemenea, că prezentau simptome potențiale de gripă aviară. Testele au confirmat că toți erau negativi pentru H5N1, iar unii au fost testați pozitiv pentru aceleași virusuri respiratorii comune ca și copilul.

Pe fondul investigațiilor CDPH, departamentul a avertizat separat consumatorii cu privire la retragerea voluntară de la vânzare de către Raw Farm a unui singur lot de lapte crud integral, cu vârf cremos, din cauza depistării unor fragmente de virus al gripei aviare într-un eșantion. Produsele afectate au codul de lot 20241109 și o dată de valabilitate de 27 noiembrie imprimată pe ambalaj, notează livescience.com