Cafeaua conține un număr mare de compuși care ar putea influența pozitiv sănătatea, inclusiv polifenoli, despre care cercetările arată că pot reduce inflamația și pot stimula metabolismul.

Știați, însă, că există un moment optim al zilei pentru a bea cafea, astfel încât să-i sporim beneficiile pentru sănătate? Site-ul Sportskeeda arată când este cel mai bine să bem cafea.

Cafeaua, și ingredientul său principal, cofeina, a fost studiată intens, majoritate studiilor sugerând că nu este doar sigură, dacă este băută cu moderație, ci și benefică organismului. Astfel, numeroase cercetări sugerează că băutorii de cafea trăiesc mai mult, deoarece au un risc mai scăzut de boli de inimă, cancer și diabet.

În plus, cofeina poate crește concentrarea mentală și, de asemenea, poate aduce beneficii sănătății creierului pe măsură ce îmbătrânim. Cafeaua pare să fie asociată cu un risc scăzut de apariție a bolii Parkinson, dar și de depresie și tendințe suicidare.

Dar cafeaua trebuie băută în mod corect, susțin unii experți. Când este cel mai bun moment al zilei să o savurăm?

La prima oră a dimineții

Acest ritual este cât se poate de bun, deoarece studiile au arătat că poate îmbunătăți funcția cognitivă, sprijină metabolismul și crește performanța fizică. Cafeaua conține cofeină, un stimulent care ajută să te simți mai alert și mai concentrat.

Mai mult, consumul de cafea, dimineața, poate ajuta la reglarea ritmului circadian, acel ceas intern al corpului care reglează ciclul somn-veghe. Consumul de cafea dimineața vă poate ajuta să vă resetați ritmul circadian și să preveniți întreruperile de somn în cursul zilei.

La jumătatea dimineții

Dacă vă simțiți moleșiți și aveți nevoie de un impuls, jumătatea dimineții ar putea fi un moment bun pentru a bea o ceașcă de cafea, deoarece atunci nivelul de cortizol începe să scadă. Cortizolul este un hormon care reglează răspunsul la stres și ajută să vă mențineți treaz în timpul zilei. Bând cafeaua în acest moment al zilei, puteți menține nivelul de cortizol și nivelul de energie.

În plus, o cafea la mijlocul dimineții vă poate ajuta să vă îmbunătățiți starea de spirit și productivitatea. Studiile au arătat că, in plus, cofeina poate îmbunătăți funcția cognitivă și memoria și poate crește motivația. Dacă aveți un proiect care necesită concentrare maximă, o ceașcă de cafea la mijlocul dimineții poate fi exact ceea ce aveți nevoie.

După-amiaza devreme

Cel mai bun moment pentru a bea cafea, cu beneficii maxime pentru sănătate, este după prânz, când resimțim o scădere a energiei și a productivității. Este cel mai bun moment pentru a bea cafea, deoarece cofeina poate ajuta la combaterea oboselii și la îmbunătățirea funcției cognitive. De asemenea, consumul de cafea la începutul după-amiezii poate ajuta la îmbunătățirea stării de spirit și a concentrării.

Cu toate acestea, aveți grijă să nu beți prea multă cafea prea târziu în timpul zilei, pentru că poate interfera cu somnul. În mod ideal, ar trebui să încercați să beți cafea cu cel puțin șase ore înainte de culcare, pentru a nu perturba calitatea somnului.

Înainte de un antrenament

Dacă sunteți un pasionat de sport, cel mai bun moment pentru a bea cafea ar putea fi înainte de un antrenament, pentru a vă îmbunătăți performanța. Cofeina crește rezistența, îmbunătățește timpul de reacție și scade efortul perceput, permițându-ne să avem rezultate mai bune. De asemenea, studiile au arătat că o ceașcă de cafea înainte de antrenament poate duce la arderea grăsimilor și sprijină pierderea în greutate.

Așa cum se știe, cofeina stimulează eliberarea acizilor grași în fluxul sanguin, care pot fi folosiți ca combustibil în timpul exercițiilor fizice. Cu toate acestea, este esențial să fiți atenți la doza de cofeină înainte de un antrenament. Prea multă cofeină poate duce la nervozitate, anxietate și chiar greață, așa că e bine să găsim echilibrul potrivit.