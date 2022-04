Dacă vrem să facem acasă cartofi prăjiți și să fie perfecți, iată care sunt cele 6 greșeli pe care nu ar trebui să le facem niciodată.

Cartofi roșii sau albi? Ulei de floarea-soarelui sau ulei de măsline? Sarea o punem la început sau la sfârșit? Sunt doar câteva din întrebările pe care ni le punem când vrem să facem cartofi prăjiți. Răspunsurile sunt mai simple decât credem, atâta timp cât nu facem aceste greșeli, potrivit Cookist.

1. Cum trebuie să alegem cartofii

În lume există zeci de tipuri diferite de cartofi, dar nu toți sunt buni pentru prăjit. Pentru a obține cartofi prăjiți aurii și crocanți, ideali sunt cei albi. Motivul este simplu: au mai puțin amidon și din acest motiv nu riscă să „se sfărâme” în timp ce ajung în uleiul încins. Nici să nu vă gândiți să folosiți cartofi congelați!

2. Cartofii nu trebuie tăiați la întâmplare

Dacă vrem să avem cartofi prăjiți perfecți, va trebui să îi tăiem în „fâșii” nu mai groase de jumătate de centimetru sau în cubulețe. Indiferent de forma preferată, este esențial să fie tăiați la fel, pentru a obține o rumenire cât mai omogenă.

3. Înmuierea, un pas fundamental

Un secret pe care puțini îl știu este înmuierea cartofilor, după ce au fost tăiați, în apă foarte rece, timp de 30 de minute. Apa permite cartofilor sa piardă o parte din amidon (inamicul prăjirii perfecte) iar temperatura scăzută garantează un șoc termic alături de uleiul încins, ajutând cartofii să devină mai crocanți. Aveți grijă să tamponați cartofii cu hârtie absorbantă înainte de a-i scufunda în ulei!

4. Ce ulei să alegem

Nu toate tipurile de ulei sunt potrivite pentru prăjit. Este indicat ulei de arahide sau de floarea-soarelui! Nu folosiți doar ulei de măsline extravirgin, care este mai potrivit pentru salată.

5. Gătitul, o chestiune de spațiu-timp

Odată ce am încins uleiul, este timpul să aruncăm cartofii în tigaie. Acesta este cel mai important moment, în care nu trebuie să ne grăbim! Cartofii trebuie așezați lăsând spațiu între ei pentru a fi întorși și prăjiți uniform. Secretul secretelor este ”prăjitul dublu”: prăjiți-i la 160 de grade C timp de 5-6 minute, apoi scurgeți-i cu o spumieră și, după ce ați adus uleiul la 180 de grade C, puneți-i la loc, timp de un minut.

6. Mare grijă la sare

După ce am scos cartofii din tigaie, îi așezăm pe un prosop de hârtie absorbantă, apoi îi lăsăm să se usuce și să elibereze excesul de ulei. Abia după câteva minute, când cartofii prăjiți s-au răcit puțin, îi putem condimenta cu sare.