CAPITAL: Ce achiziții ați făcut, direct sau prin intermediul firmelor deținute, în 2020, respectiv în 2021? Care a fost valoarea fiecărei tranzacții?

Grégoire Vigroux: În iulie 2020, am vândut startup-ul meu românesc Fenix către Recommerce Group, la 14 luni după ce l-am lansat. A fost cea mai rapidă ieșire vreodată pentru un startup românesc.

Fondat în 2009 și cu sediul în Franța, Recommerce Group este unul dintre liderii europeni în cumpărarea și vânzarea de smartphone-uri recondiționate. Compania vinde milioane de dispozitive și operează în 20 de țări din Europa.

În România, vindem smartphone-urile noastre recondiționate prin partenerii noștri Orange, Auchan, Cora, Carrefour, Evomag și Cel.ro.

Ca Senior Advisor, rolul meu actual în cadrul Recommerce Group este de a sprijini creșterea companiei în România și în alte țări din regiune. Cu sprijinul meu activ, ne vom desfășura și în Bulgaria și în Grecia în 2022.

CAPITAL: Care au fost greșelile din care ați învățat lecții importante în derularea afacerilor?

Grégoire Vigroux: Afacerea mea cea mai mare și mai de succes este CallPoint New Europe, numită acum TELUS International Europe. Compania, pe care am co-fondat-o în 2007 și pentru care activez în continuare ca administrator și membru al consiliului de administrație, este una dintre cele mai mari companii de outsourcing din Europa de Est. Compania are în prezent 5 000 de membri ai echipei.

Am și eșuat cu un start-up anul acesta. O aplicație corporativă de carpooling mobil; proiectul mi s-a părut foarte promițător la început. Rezultatele cercetării de piață au fost încurajatoare, dar momentul nu a fost unul potrivit, din cauza pandemiei, iar marea companie corporativă care s-a angajat să susțină proiectul a renunțat. Din păcate, eu și partenerii mei de afaceri am decis să „terminăm” startup-ul chiar înainte de a fi lansat oficial decât să îl pornim spre eșec. Oprirea proiectului a fost grea, dar necesară, deoarece era puțin probabil ca afacerea să decoleze suficient de repede în acele circumstanțe.

Principala lecție pe care am învățată este că nu ar fi trebuit să-mi pun încrederea oarbă în corporația care mi-a promis că va sprijini proiectul. Obișnuiam să fiu mai naiv în afaceri și să iau cuvintele oamenilor de bune. De acum înainte, tind să fiu mai atent. Ca antreprenor, înveți în fiecare zi!

CAPITAL: Ce investiții aveți în sectorul imobiliar atât în țară, cât și în străinătate?

Grégoire Vigroux: Realizez investiții în curs de desfășurare în imobiliare, birouri, rezidențiale și spatii comerciale, prin trei firme de investiții.

Cel mai mare proiect imobiliar în care sunt implicat în prezent este Amber Forest. Este cel mai mare proiect imobiliar verde din Romania (700 de locuinte ecologice construite pe un teren de 310.000 mp, situat in Tunari/Otopeni).

CAPITAL: În ce domenii ați investit în acest an și în ce domenii intenționați să investiți în viitor?

Grégoire Vigroux: Startup-uri, startup-uri, startup-uri! Cel mai recent startup în care am investit, lansat pe 4 noiembrie 2021, este bonapp.eco.

bonapp.eco este un startup românesc care are ca scop combaterea risipei alimentare. Aplicația, disponibilă pe iOS și Android, îi conectează pe utilizatori cu comercianții locali de produse alimentare precum magazine, restaurante, benzinării, brutării, cafenele și hoteluri. Prin intermediul aplicației, utilizatorii pot achiziționa alimente care se apropie de data de expirare, cu o reducere de până la 80%.

Printre primii parteneri care s-au alăturat misiunii bonapp.eco din București se numără Accor, Cora, foodpanda, PENNY România, Starbucks și Up (anterior denumită Chèque-Déjeuner), urmând ca până la finalul anului să fie anunțate și alte parteneriate.

Lansarea în alte orașe din România este planificată pentru T1 2022, în timp ce extinderea în alte țări din regiune va începe în T2.

CAPITAL: Ce hobby-uri aveți și care sunt destinațiile dvs. preferate pentru vacanta? Care sunt proiectele de responsabilitate socială în care v-ați implicat și de ce le-ați ales?

Grégoire Vigroux: Destinația mea preferată pentru vacanțe relaxante este Zighy Bay. Undeva în Peninsula Musandam din Oman, unde munții abrupți se cufundă într-o mare turcoaz, pe o plajă frumoasă de nisip, acest complex din Oman oferă o gamă largă de vile de lux, fiecare cu piscină privată și experiențe culinare uimitoare.

Aparțin comunității globale French Tech, pentru care activez în calitate de co-fondator și președinte în România.

În prezent susțin mai multe ONG-uri, în primul rând HOSPICE Casa Sperantei, care se ocupă de pacienți cu afecțiuni care limitează viața și boli rare. De asemenea, conduc Fundația TELUS din România, care distribuie 100.000 EUR pe an către ONG-uri din România.

Cred că antreprenorii au un rol tot mai mare în modelarea unei lumi pline de sens. Succesul nostru trebuie să vină cu responsabilitate. Profituri cu scop. Creștere cu progres. Prosperitate prin filantropie.

CAPITAL: Cum v-a influențat din punct de vedere financiar criza COVID-19?

Grégoire Vigroux: Există trei tipuri de afaceri în perioade de criză. În primul rând, cele care eșuează pentru că sunt prea fragile sau nepregătite. În al doilea rând, cele care pur și simplu încearcă să facă față furtunii reducând costurile și întârziind investițiile. În al treilea rând, cele care își asumă riscuri, angajează mai mulți oameni și se angajează în investiții îndrăznețe, încercând să transforme criza în avantajul lor.

Eu fac parte din ultima categorie. Sunt un antreprenor aventuros. Văd oportunități acolo unde alții văd riscuri. De aceea mi-am lansat startup-ul românesc Fenix ​​pe 6 aprilie 2020, chiar în mijlocul furtunii coronavirusului, într-un moment în care retailerii își închideau magazinele, când majoritatea companiilor își instruiau angajații să lucreze de acasă și când piețele financiare au scăzut cu aproape 50 la sută într-o lună. Am avut noroc – am vândut Fenix ​​14 luni mai târziu liderului european, Recommerce Group.

Chiar dacă criza coronavirusului nu s-a încheiat încă, am pornit la drum cu startup-ul românesc bonapp.eco, care combate risipa alimentară, pe 4 noiembrie. În primele 2 săptămâni, am avut deja 5 000 de descărcări și estimăm că am vândut până în prezent 500 de pachete bonapp. Ținta mea este să reușim să afiliem 5.000 de locații și să vindem 30 de milioane de pachete până în 2023.

La urma urmei, nu despre astfel de riscuri este antreprenoriatul adevărat? Privesc mereu pe partea bună. Sunt un ”startup-er” optimist. Dacă nu aș fi, nu aș fi în primul rând antreprenor, nu? Prin urmare, sunt întotdeauna încrezător în afaceri și îmi pun speranțele în propunerile de valoare ale companiilor mele mai degrabă decât în indicatorii generali ceva mai descurajatori ai economiei.