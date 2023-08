Gigi Becali, patronul FCSB a investit masiv în ultima perioadă într-o locație pe care dorește să o folosească drept casă, birou, dar și loc de rugăciune. Însă Mitică Dragomir a dezvăluit la „MAXPROFEȚIILE LUI MITICĂ” faptul că Becali intenționează să își ridice acolo și mausoleu.

Dragomir, fost președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal și bun prieten al lui Gigi Becali, a declarat că acesta din urmă plănuiește să își facă mausoleu chiar la palat, unde se va muta cu totul.

Tendința nu este nouă, vă amintim că în urmă cu 15 ani, Becali a ridicat o biserică la aproximativ 2 kilometri de casa lui din Pipera, probabil pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu că FCSB s-a calificat în grupele Champions League.

Se pare că după ce viitorul palat va fi finalizat, Becali plănuiește să se mute lângă această biserică, într-o clădire care l-a costat nu mai puțin de 10 milioane de euro.

Oferta a fost făcută de Simion Apreutese, cel care a vrut să cumpere și clubul FCSB, Becali a refuzat-o.

La acea vreme, Becali declara:

„Da, este adevărat. Mi-a oferit 25 de milioane și eu am cerut o garanție de 5 milioane. Eu nu-l mai dau, m-am răzgândit. El era dispus să ofere garanția și a zis că diferența o dă când vreau să plec, peste 2-3 ani. Eu construiesc, pentru familie, o clădire de birouri.

Mi-a zis că dă banii acum și diferența când eliberez, dar, repet, m-am răzgândit. Ce să fac cu banii? Palatul, peste 10 ani, face 35 de milioane.

Îi crește valoare, iar banilor le scade din cauza inflației. N-are rost. Mai bine să-l țin. Ca locație, proprietate, e cea mai frumoasă din tot Bucureștiul.

Are trei intrări, una la bulevard. Înăuntru e totul făcut cu aur. Curtea are 3400 de metri. 20 de milioane face doar terenul, plus cât am investit eu, 2-3 milioane. Clădirea are și ea vreo 3000 de metri. Dacă era după mine, aș fi vândut, dar nu vor copiii.

Eu ce să mai fac cu banii? Am 65 de ani. De 20 de ani, palatul e trecut pe numele fetelor. Le-am întrebat: ‘Vreți să vând sau să ținem?’. Să facă fetele ce vor, ele mi-au zis că nu vor să vând”, a declarat Gigi Becali, citat de Prosport.