Gigi Becali, ceartă aprinsă cu Valeriu Răchită din cauza lui Mihai Stoica

Gigi Becali și Valeriu Răchită, fost jucător în defensiva echipei de fotbal Steaua, au avut o dispută aprinsă, vineri seară, după ce Valeriu Răchită l-a numit pe Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, „Neaoșul Neica Nimeni”.

„Nu îi spun ”Meme”, îi spun ”Nene” de la ”No Name”, de la ”Neica Nimeni”, de la ”Neaoșul Neica Nimeni”. Ai observat ce declarații a făcut săptămâna trecută? El spunea că, pentru el, Ghencea a dispărut, că îi plăcea acel vechi stadion, cu treptele pe care le coborâse cu cinci bodyguarzi în urma sa pentru a lovi un suporter al Stelei sau acel Ghencea când îi pusese pe jucători în genunchi în fața galeriei, bineînțeles. Noroc că acțiunile lui nu au ajuns la generațiile noastre, ce ”lovituri” primea el în genunchi”, a declarat, vineri seară, Valeriu Răchită în cadrul „Fanatik SuperLiga”.

Ulterior, Gigi Becali a intrat în direct și a început să se certe cu Valeriu Răchită. În rândurile următoare, puteți citi întregul dialog.

Gigi Becali: – Înainte de toate, am o rugăminte. Nu mai lăsa invitații să jignească oamenii. Spune-i lui Răchită să termine cu jignirile! MM e fratele meu. Nu pot să intru să vorbesc cu tine, iar fratele meu să fie jignit. Comentați dacă vreți, dar vremurile cu jignirile au trecut! Mi-a zis MM: «Bă Gigi, tu ești fratele meu mai mare. Se poate așa ceva?». Pentru ce ironie? Nu știi să vorbești despre fotbal? Dacă nu știi, stai acasă! Să vină altul. Dacă nu-i place, ce? Dacă nu-i place, care-i treaba, trebuie să jignești?! Până la urmă, ăla e om să ironizeze? Ironie este el! El nu vede că este el ironie?

Valeriu Răchită: – Nici nu știi ce înseamnă ironic.

Gigi Becali: – Tu ești ironic ca făptură!

Valeriu Răchită: – Unde ați învățat-o domnule Becali pe asta, la Jilava?

Gigi Becali: – Vai de capul tău! Vezi-ți bă de treaba ta! Bă țărănoiule, nici nu ar trebui să vorbești! L-am lăsat în pace și tot a comentat, tot a comentat. Țărănoi prostovan, văd că este obraznic deja, se crede comentator.

Valeriu Răchită: – Știți care este diferența dintre noi doi? Ați făcut școala la Rahova, eu la Prahova. Ați scris mai multe cărți decât ați citit.

Gigi Becali: – Păi, da, am scris, că tu ești prea prost, bă! Ești prea țărănoi!

Valeriu Răchită: – Ești un cioban! Un cioban ești!

Gigi Becali: – Eu pot să jignesc, că sunt Becali! Dar țărănoiul ăla de ce jignește? Dobitocul ăla?

Valeriu Răchită: – Ești un cioban, un cioban!

Gigi Becali: – Cioban, da, dar nu idiot! (…) Nu m-am mai enervat de 10 ani, mă. Dar ăsta chiar că m-a enervat.

Spre final, Gigi Becali „a îngropat securea războiului” și și-a cerut iertare: „Am încheiat, să ne îmbrățișăm. Da, am dat mâna, am ajuns la pace. Iată, duhovnicul a venit să oficieze iarăși. Am încheiat, a făcut semnul crucii. Am ajuns la împăcare, preotule! Îmi cer iertare în fața voastră.”