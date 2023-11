Probleme pentru Gigi Becali! Duminică, pe data de 12 noiembrie, autoturismul său marca Rolls Royce a fost implicat într-un accident rutier pe centura București.

Incidentul s-ar fi produs atunci când a încercat să evite o altă mașină care venea de pe contrasens. Autoturismul a ieșit astfel de pe carosabil. Potrivit surselor Digi Sport, polițiștii au ajuns la fața locului după un apel inițiat de pe telefonul lui Becali.

Mașina latifundiarului a mai fost implicată într-un accident rutier și pe 22 septembrie. Atunci, o femeie a intrat în spatele bolidului condus de Becali.

Patronul FCSB a renunțat temporar la Maybach-ul cu care circula în mod normal și a apărut la volanul unui Rolls Royce Ghost Black Badge, în valoare de 500.000 de euro. Bolidul are un motor V12 de 6,8 litri și 591 de cai putere și prinde o viteză maximă de 250 de kilometri pe oră.

După ce anterior s-a spus că la volan se afla Ionuț Luțu, Gigi Becali a confirmat că el conducea autoturismul. Patronul FCSB a spus că s-a angajat într-o depășire în același timp cu șoferul din fața lui. Pentru a evita impactul, a intrat cu mașina în șanț.

Acesta a mai spus că se simte bine, iar mașina a fost avariată numai la nivelul roților.

„Nu că sunt bine, sunt foarte bine! Da, eu eram la volan. Am intrat într-o depășire, iar cel pe care l-am depășit s-a băgat și el în depășire, fără să se asigure. Ca să-l evit, am tras de volan și am intrat în șanț.

Când intri într-o depășire și cel pe care-l depășești intră și el în depășire, se numește unghiul mort. Ca să-l evit, am intrat în șanț.

Mașina? Doar roțile (n.r – sunt avariate). Le-am spus polițiștilor să ia imaginile de pe camerele video. El nici nu a oprit. Nemernic! Să-l vadă pe camere și să-l cheme. Nici nu mă interesează. Eu l-am evitat, am făcut un bine și cu asta basta”, a declarat el pentru GSP.