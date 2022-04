Gigi Becali îl critică pe Eduard Novak. Latifundiarul reiterează că va ieși din fotbal dacă pierde bani

Așadar, latifundiarul a fost invitat la Pro Arena pentru a vorbit despre decizia de anulare a amicalului cu Dinamo Kiev. În acest context, patronul FCSB a susținut că ministrul Sportului nu ar dori ca echipa sa să joace pe Arena Națională.

„Domne, au zis că nu ştiu ce, că oboseală, nu ştiu cum… Nu depinde de mine asta, asta face numai Mircea Lucescu, el face face şi cu ministrul de sport, Novak. Novak nu a vrut să aibă pile, nu a vrut să facă pile cu mine şi n-am mai jucat.

Eu am spus o glumă şi s-a interpretat că nu ştiu ce. Eu sper ca să fie lumea normală, dar nu ştiu dacă poate să fie lumea normală. Eu cu anomaliile din Româna m-am obişnuit. Eu am făcut puşcărie nevinovat. Că mi s-a furat maşina, puşcărie tu, eu am dat primă ca să joace corect fotbal, că ăia dădeau, CFR, cutare, am făcut puşcărie trei ani, am făcut un schimb de terenuri, ei au vrut, încă doi ani.

Cred că se dau, dar nu mă deranjează. Deci în România se poate orice. Se poate să nu joci. Pe stadion făcut din bani publici nu vrea în România. Că nu vrea Petrache. Şi Petrache dacă are trei pile sau patru sau două pile pe la minister şi se impune el acolo şi ta-la-la, are două pile, trei pile şi da, domne, îi dăm aprobarea lui Petrache, că e bine ca Petrache. Eu nu mă mai ocup de pile că nu vreau, că eu dacă mă apuc să fac o pilă, imediat dosar penal”, a declarat Gigi Becali la Pro Arena.

Becali va renunța la FCSB dacă va ajunge să piardă bani la fotbal

De asemenea, acesta a explicat din nou că nu va mai ţine echipa, în cazul în care va ajunge să piardă bani la fotbal.

„Acum am altă mentalitate, nu mai sunt idiot. Eu, încet, încet, retragere, că doar nu o să dau banii mei la fotbal, nu dau. Banii mei, nu-i mai dau, ca să ştiţi. Pot să dau un milion, hai, două milioane, dar e mult două milioane. Dacă dau două milioane un an, doi, şi după aia al treilea an trebuie să dau iar două milioane din buzunar, la revedere, ia-o, Talpane, şi du-te cu ea, la CSA, la aramtă, la ce vrei tu!

Păi, ce, sunt idiot? Dacă câştig, o ţin. Eu sunt deştept, eu stau la fotbal cât câştig bani. Dacă pierd bani, la revedere, luaţi-o! Unde scrie pe lumea asta că trebuie să dai trei milioane sau patru, pe care să-i pierzi. Nu scrie decât idiot! După aia pui egal idiot. Toţi oamenii care dau bani la fotbal şi pierd sunt idioţi.

Să vezi acum: academia, desfiinţată, bine, nu desfiinţată toată, că sunt două academii acolo. Ce suntem proşti, 150.000 pe lună academia, nu, tată, 70.000 pe lună, academia. Imediat Tănase vândut, imediat toţi ăia care sunt… Păi ce, 500.000 de euro? Bă, 500.000 de euro pe lună sunt cât roata carului, bă! Ce, sunt nebun? Cum să dau 500.000 de euro banii mei? Vine luna, pac, 500.000, vine luna, pac, 500.000, bă, nebunule, e sărăcie, război, cum să dai tu, nebunule, 500.000 pe lună?”, a completat Becali.