Rusia ia în considerarea părăsirea definitivă a fotbalului european

După ce Rusia a decis să invadeze Ucraina, FIFA și UEFA au decis să aplice sancțiuni țării conduse de Vladimir Putin, motiv pentru care țara a fost eliminată din procesul de calificare pentru playoff-ul Cupei Mondiale, în timp ce Spartak Moscova a fost exclusă din Europa League din acest sezon.

Pe acest fond, Rusia i-a în considerare părăsirea definitivă a fotbalului european. Cluburile și echipele naționale ale Rusiei nu au voie să participe la aceste competiții din cauza invaziei din Ucraina, însă există un singur club rămas în competiția europeană pentru sezonul acesta trebuia să joace cu RB Leipzig, dar echipa germană a trecut automat în optimi.

RFS analizează acum posibilitatea de a părăsi definitiv fotbalul european

Jurnalistul rus Nobel Arustamyan a fost cel care a anunțat că Rusia ia în considerare opțiunea de a părăsi definitiv fotbalul european, scrie The Mirror. De asemenea, el mai spune că Rusia analizează posibilitatea trecerii la Cupa Campionilor Asiei.

Presa internațională mai scrie că această măsură ar putea fi luată după de interdicția Rusiei din Europa se va încheia, în timp ce FIFA va organiza, joi, un congres la Doha pentru a lua decizii privind sancțiunile pe termen lung împotriva RFS.

Schimbul propus ar trebui să fie ratificat de alte federații asiatice și ar putea fi departe de a fi simplu. Israelul s-a alăturat UEFA în 1991, după o pauză de 17, după ce a fost exclus din federația asiatică în 1974. Kazahstanul a făcut, de asemenea, trecerea de la AFC, alăturându-se la UEFA în 2002. Rusia speră să urmeze calea opusă. Un alt exemplu notabil de schimbare de federație a fost atunci când Australia a părăsit Oceania pentru a juca în Asia, începând din 2005.

”Confederația asiatică de fotbal? Nici măcar nu știu dacă acest lucru se poate face. Deși totul este la nivel de conversații, nu cred că va exista o suspendare atât de serioasă din partea UEFA. Cu toții credem, sperăm, că totul se va termina cu totul altfel.

Bineînțeles, atât echipa națională a Rusiei, cât și cluburile noastre trebuie să meargă mai departe și să joace, indiferent de cum evoluează situația. Dacă Rusia are o opțiune reală cu o confederație asiatică de fotbal, atunci de ce nu? Am lucrat în Asia, am jucat în Arabia Saudită. Ar fi interesant pentru mine să urmăresc astfel de meciuri”, spune Andrei Kanchelskis, unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști ruși.