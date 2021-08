Noul antrenor al FCSB, Edi Iordănescu, are trecută în contract o clauză de reziliere uriaşă, în valoare de 500.000 de euro.

Gigi Becali s-a angajat că tehnicianul va primi 15.000 de euro pe lună, dar şi o primă de 100.000 de euro dacă va lua titlul cu FCSB, ceea ce nu s-a mai întâmplat de şapte ani. Însă dacă Iordănescu va fi demis de la FCSB, Becali va trebui să-i plătească acestuia 500.000 de euro.

Dumitru Dragomir, fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, afirmă că nu este o surpriză că Becali a acceptat aceste sume cu uşurinţă. Patronul FCSB ar fi cel mai bogat om din România, afirmă Mitică Dragomir: “Nu are nimeni atâta avere în țara asta. Eu spun din cunoștință de cauză”.

Iar ultima afacere pe care ar fi făcut-o latifundiarul din Pipera ar fi fost vânzarea unui teren uriaş către o importantă societate comercială, din care a încasat o sumă importantă de bani.

“Gigi poate ține echipa 20 de ani. A vândut acum un teren, cât vezi cu ochii. Am cumpărat și eu o părticică de acolo. A vândut unei societăți comerciale importante.

Nu are nimeni banii lui, credeți-mă că știu ce spun. La banii pe care-i are acesta… Nu are nimeni atâta avere în țara asta. Eu spun din cunoștință de cauză”, a declarat Mitică Dragomir pentru Pro X, scrie prosport.ro.