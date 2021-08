Anamaria Prodan a explodat la adresa lui Gigi Becali după ce s-a zvonit că acesta ar fi spus că îl va năși pe Laurențiu Reghecampf. Impresara a vorbt, în detaliu, pentru Digisport, despre relația cu Becali dar mai ales despre ce ar putea să spună despre el dacă nu se oprește cu comentariile. Anamaria Prodan a dat detalii despre prietenia dintre finanțatorul celor de la FCSB și Laurențiu Reghecampf. Detaliile oferite de ea aruncă în aer tot ce se credea până acum.

„Gigi, prieten cu Reghe? Păi, îl umilea pe la TV, îl numea trădător. Îi jignea nevasta la TV! I-a distrus imaginea și munca de o viață. Vorbea gura fără el, ca de obicei. De amante, cadouri, investiţii etc… Poate să fie Reghe prieten cu așa specimen? Eu, în locul lui, îl dădeam în judecată și sincer îi luam ‘maul’!

Dacă are dovezi, să se apere, ok. Dacă nu, să plătească până se satură să mai jignească. Toți am tolerat un individ… Am râs cu poftă la toate inepțiile rostite de el la TV, însă nu ne-am gândit că el chiar crede că noi îl și respectăm sau admirăm chiar! Greșeală colectivă, zic eu. Poate ne trezim si realizăm că din glumă și plictiseală, am dat nas si forță cui? Nu e treaba mea ce hotărăște Laurenţiu, până la urmă. Dacă Becali nu are dovezi, sfatul meu este să-l dea în judecată”, a spus Anmaria Prodan.

Becali știe că, dacă mai deschide gura, o să mă rog la Dumnezeu să amuțească pe veci

Impresara a ținut să-i arate lui Becali că trebuie să aibă grijă ce afirmații face la adresa sa.

„Cât despre mine, Becali știe că o singură dată dacă mai deschide gura despre familia mea o să mă rog la Dumnezeu să amuțească pe veci. O să-i fie rușine să mai iasă din casă și o să-i fie rușine să-si privească familia în ochi dacă vorbesc eu. Poate Reghe să fie prieten cu așa cineva? În primul rând trebuie să cunoști și să respecți noțiunea de prietenie ca să te numești un bun creștin și un bun om. Numai în fața camerelor TV să aruncăm cu banii….. Ăla e circ ieftin! Cât despre credință?! Nu are habar!”, a spus impresara.

Întrebată dacă jucătorii pe care-i reprezință la FCSB vor avea de suferit de pe urma unei despărțiri între ea și Reghe, Anamaria Prodan a dat un răspuns categoric. Ea a susținut că aceștia nu au nicio treabă în cazul unei separări.

Anamaria Prodan despre Gigi Becali, nașul lui Reghe: Orice naş își are nașul

O altă întrebare legată de posibilitatea ca Gigi Becali să-l nășească pe Laurențiu Reghecampf a făcut-o pe Anamaria Prodan să reacționeze dur.

„Anamaria Prodan: (n.r. – râde). Nașul Gigi Becali? (n.r. – Anamaria râde din nou). Divorțul și noua relație. Eternele probleme ale tuturor. Să mă anunțat când e nunta ca să vin și eu. Să-mi spuneți când anunță oficial Gigi că e naș, ca să-l felicit în felul meu unic. Orice naş își are nașul. Gigi face de râs numele lui Dumnezeu și al lui Iisus.

Pentru el, să faci rău, să bârfești și să râzi de toți, ca lașul, pe la spate, sunt motive de a merge mai departe. Ne pierdem timpul. Cât despre tot ce se vorbește despre familia mea, soțul meu, averea noastră… Este jenant și prefer să spun atât: la final o să vorbesc doar eu, căci audiența o să amuțească”, a punctat celebra impresară.