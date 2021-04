Gigi Becali a decis să preia controlul total asupra echipei vicecampioane. După ce, în trecut, renunţase la acţiunile clubului pentru a scăpa echipa vicecampioană de procesele pe care le avea cu Federaţia şi Liga, acum latifundiarul a preluat din nou frâiele clubului.

Gigi Becali, decizie de ultimă oră

Gigi Becali a avut mai multe litigii cu Liga şi cu Federaţia Română de Fotbal. Pentru a nu expune clubul unor eventuale sancţiuni, a decis să nu mai conducă vicecampioana în acte. Acum, latifundiarul din Pipera a revenit la putere.

Gigi Becali, patron cu acte în regulă

Gigi Becali a redevenit patron cu acte în regulă la gruparea antrenată de către Toni Petrea. Becali a decis sa vireze 2,25 de milioane de euro in capitalul social al firmei care deţine clubul, conform prosport.ro.

Astfel, Becali îl indeparteaza pe nepotul sau, Vasile Geambazi si pe cumnatul Constantin Tanase, care erau proprietarii din acte ai echipei, de doi ani incoace.

Gigi Becali a majorat capitalul social al FCSB SA cu 11.000.000 de lei, adica in jur de 2.25 milioane de euro. Astfel, a micşorat şi mai mult actiunile detinute in club de Vasile Geambazi.

Conform sursei citate, Gigi Becali a preluat in ianuarie 2019 de la nepotul si cumnatul sau pachetul majoritar de actiuni, printr-o cesiune.

“1. Se cesioneaza de catre GEAMBAZI VASILE, un numar de 1.452 actiuni, cu o valoare de 1.000 lei fiecare, in valoare totala de 1.452.000 lei, reprezentand 160.000 USD si 924.000 lei, din care aport in natura 160.000 USD, reprezentand 528.000 lei, cu o participare de 43,99% la beneficii si pierderi, catre asociatul BECALI GEORGE, astfel acesta retragandu-se din societate.

2. Se cesioneaza de catre GEAMBAZI CONSTANTIN, un numar de 1.847 actiuni in valoare totala de 1.847.000 lei, reprezentand 200.000 USD si 1.187.000 lei, cu o participare de 55,97% la beneficii si pierderi, catre asociatul BECALI GEORGE.”

In urma acestei cesiuni, nepotul lui Becali iesea din societate, iar Vasile mai ramasese cu o singura actiune, reprezentand o participare la 0.02% la beneficii si pierderi.

Conform unui document publicat in Monitorul Oficial, participarea lui Vasile Geambazi se reduce de la 0,02% la 0,0030%. Practic, Gigi Becali a obtinut mai mult din intregul FCSB-ului.

“1. Majorarea capitalul social de la 3.301.000 lei la 14.301.000 lei prin conversia creantei de 11.000.000 lei, conform:

– Contract de imprumut nr. 2111 din 06.11.2019 si Actul aditional nr. 1 din 01.10.2020 la Contract de imprumut nr. 2111 din 06.11.2019; si

– Contract de imprumut nr. 870 din 29.07.2020 si Actul aditional nr. 1 din 01.10.2020 la Contract de imprumut nr. 870 din 29.07.2020;

2. Astfel, se emit 11.000 de actiuni noi, cu o valoare nominala de 1.000 lei fiecare, numerotate de la 3302 la 14301.

3. In urma modificarilor intervenite, structura capitalului va fi urmatoarea:

Capitalul social total este de 14.301.000 lei, integral subscris si varsat, reprezentand 360.000 USD si 13.113.000 lei, din care aport in natura 160.000 USD, reprezentand echivalentul a 528.000 lei, impartit in 14.301 de actiuni egale, cu o valoare nominala de 1.000 lei fiecare si este subscris si varsat de asociati astfel:

– GEAMBAZI CONSTANTIN detine 1 (una) actiune in valoare totala de 1000 lei, cu o participare de 0,0030% la beneficii si pierderi.

– BECALI GEORGE detine 14.300 actiuni, cu o valoare nominala de 1.000 lei fiecare, in valoare totala de 14.300.000 lei, reprezentand 360.000 USD si 13.112.000 lei, din care aport in natura 160.000 USD, reprezentand echivalentul a 528.000 lei, cu o participare de 99,9970% la beneficii si pierderi.”

De asemenea, liderul din Liga I a raportat pierderi in 2019 de 21.804.730 lei, adica aproape 4.500.00 euro in conditile in care cifra de afaceri a fost 46.534.034 lei.

Iata cifrele anului 2019, conform sursei citate:

VENITURI

Drepturi TV: 2.800.000 €

Sponsori: 2.300.000 €

Jucatori vanduti: 1.900.000 €

Venituri UEFA: 1.200.000 €

Bilete: 580.000 €

Alte venituri: 220.000 €

TOTAL: 9.000.000 €

CHELTUIELI

Salarii: 6.600.000 €

Jucatori achizitionati: 3.850.000 € (Olaru, Oaidă, Vînă, Panţiru, Creţu etc)

Cantonamente, deplasari: 1.000.000 €

Alte cheltuieli: 2.050.000 €

TOTAL: 13.5 milioane €