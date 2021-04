Un SMS trimis de Gigi Becali costă 5000 de lei. Mai exact un SMS trimis de omul de afaceri către procurorul care-l anchetează i-a adus o amendă de 5.000 de lei. Este vorba de anchetatorul care îl vizează pe Becali și pe nepotul său și care l-a amendat de șapte ori pe omul de afaceri pentru mesajele trimise.

Conform spuselor lui Gigi Becali, i-a trimis mai multe mesaje anchetatorului care deranjat de acest lucru l-a amendat pentru fiecare mesaj. Omul de afaceri a fost astfel nevoit să plătească nu mai puțin de șase amenzi din cele șapte primite. În ceea ce privește ultima amendă, latifundiarul din Pipera spune că a contestat-o.

„Am dat niște mesaje procurorului. Am dat mesajele de prietenie, ca la un prieten i-am vorbit. A zis că sunt niște mesaje care nu sunt adecvate și nepotrivite și mi-a dat amendă 5.000, 5.000 5.000. Mai dădeam câte un mesaj, mai dădea cât o amendă și ultima amendă am contestat-o și atât nu mai am treabă cu el”, a spus Gigi Becali pentru Antena 3.

Becali: Vorbesc ore în șir la telefon cu procurorul

Amintim faptul că, Gigi Becali este anchetat de DNA pentru spălare de bani, în același dosar în care este implicat și nepotul său, Vasile Geambazi. Acesta recunoștea încă de anul trecut că îi trimite mesaje procurorului, dar nu face acest lucru cu gând rău. De asemenea, omul de afaceri spune că a vorbit la telefon cu procurorul ore în șir, lucru pentru care nu a primit amendă, dar cum trimite un SMS este sancționat.

„Nu gândesc rău despre procuror. Îi dau mesaje și îmi da amenzi. Îmi dă amendă câte o mie de euro. El vorbește cu mine câte două ore cu mine la telefon, dar când îi dau mesaje, îmi dă amendă. Eu îi spun că el nu este de pe lumea asta, și el îmi dă amendă. Nu pot să fac rugăciune că lumea, că ești în capul meu că un drac. Să respecte hotărârea judecătorească, asta vreau de la el. Dar el … nu e băiat rău. Nu pot să suport așa să mă țină pe mine un procuror cu niște minciuni. Am 63 de ani și el este un copil. Nu mai suport nici eu. Îi spun: «Iartă-mă, dar… ești de pe altă planetă». Apoi îi spun: «Iartă-mă!»”, recunoștea Becali, la finalul lui 2020.

