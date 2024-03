UEFA a luat decizia de a-l amenda pe patronul echipei FCSB, Gigi Becali, cu suma de 30.000 de euro, după ce acesta a recunoscut public că a pariat pe meciul dintre Nordsjaelland și FCSB din turul 3 preliminar al Conference League.

Amenda dată de UEFA vine în urma declarațiilor făcute de Gigi Becali în care acesta a afirmat că a pariat 20.000 de euro pe calificarea echipei sale în returul din Danemarca, meci pierdut cu scorul de 0-2.

Potrivit informațiilor transmise de Fanatik, amenda de 30.000 de euro este pentru „participarea la activități de pariuri legate de un meci din competițiile UEFA”.

În declarațiile sale, Gigi Becali a menționat că a pierdut suma pariată, deși a precizat că el nu a plasat pariul personal, ci a cerut unui cunoscut să parieze pentru el.

„Am mai pierdut din 20.000, am pus și un pariu de 20.000. Eu am vorbit cu cineva și mi-a zis că e cotă 7. Dacă e calificare, iei de 7 ori mai mult. I-am zis să îmi pună și mie 50.000 de la el. A dat, cutare, nu pot să pun 50.000, că nu primesc, pot să pun maxim 20.000, bine că nu a primit. Și a pus 20.000 și i-am pierdut. Nu am pariat eu.

Hai să îți spun când nu ai voie să pariezi, nu ai voie în România, că se consideră că faci aranjamente. Dar, dacă pariezi pe meciuri europene, nu e nicio problemă”, declara Gigi Becali vara trecută, pentru Prosport.