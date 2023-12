Gheorghe Turda, în vârstă de 75 de ani, are grijă de sănătatea sa și menține un stil de viață sănătos. Acest lucru este vizibil în energia sa și atitudinea pe care o are la concerte, în fața publicului.

Marele artist se pregătește din timp pentru concertele pe care urmează să le susțină în perioada sărbătorilor de iarnă. Motivul este unul simplu. Este foarte solicitat în perioada respectivă.

Simultan, aceasta este și una din cele mai profitabile momente pentru artist. Conform Playtech, un artist de muzică populară câștigă, în general, 1.500 de euro pentru fiecare reprezentație.

Îndrăgitul interpret a susținut câteva concerte în Germania și Roma, la începutul lunii decembrie. Mai mult, noaptea dintre ani îl va prinde tot pe scenă, de această dată în România.

De asemenea, artistul a dezvăluit că a învățat cum să-și negocieze onorariul de-a lungul carierei. Astfel, este plătit dublu pentru un spectacol de Revelion.

„De Revelion, voi cânta în localuri de pe Valea Prahovei, în Sinaia, în Predeal și în Poiana Brașov, am 4 recitaluri, până în prezent, dar s-ar putea să ajung la șase, vedem, în alți ani aveam și câte 11.

Marele interpret a vorbit și despre starea sa de sănătate. Mulți spun că s-ar confrunta cu probleme, însă dezvăluirile făcute de Gheorghe Turda dezminte toate aceste zvonuri. Mai precis, acesta a explicat că are un stil de viață sănătos și își face periodic analize.

El își face mereu analize, utilizează vitamine și mănâncă sănătos. Simultan, are grijă și de programul de odihnă. Acesta spune că nu mai merge la petreceri, ca în tinerețe, ore întregi.

„Sunt bine, nu am nimic, nu știu de unde atâtea zvonuri, sunt puternic, am o sănătate bună, am concerte în țară, dar și în străinătate, în Germania și în Italia, pentru diaspora.

Eu îmi fac mereu analizele, mai iau niște vitamine, dar, în rest, nu am nevoie de nimic, mănânc sănătos, mă odihnesc bine, dorm nopțile, nu mai merg la petreceri, ca în tinerețe, ore întregi. Îmi fac recitalul și plec”, a mai spus el pentru sursa menționată.