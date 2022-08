Gheorghe Dincă aşteaptă cu sufletul la gură verdictul final al instanţei în dosarul Caracal, după ce acesta trebuia sa fie dat vineri, 12 august, însă totul a fost amânat.

Gheorghe Dincă, adandonat de propria familie! Ce cred soţia şi fiica sa despre el?

Judecătoarea Diana Cotoi se află în concediu de odihnă, dar aceasta are şi probleme de sănătate. Drept urmare, concediul ei de odihnă ar putea fi prelungit cu unul medical.

În tot acest timp, bărbatul considerat vinovat pentru uciderea Alexandrei Măceşanu şi Luizei Melencu spune că a fost abandonat de propria familie.

Într-un interviu incendiar, „monstrul din Caracal” a mărturisit că soţia şi fiica sa l-au vizitat în Arestul Central al Poliției Capitalei, după ce a fost reţinut de oamenii legii.

Cele două femei au stat de vorbă cu Dincă şi i-au adus acestuia un pachet cu mâncare, haine și obiecte de igienă personală. Bărbatul afirmă că le-ar fi convins pe soţia şi fiica sa că el nu este un criminal şi că nu le-ar fi omorât pe cele două fete de 18 şi 15 ani.

„Nu mi-au mai răspuns la telefon. (…) Ca să nu mă mai stresez să-i mai sun, am renunțat”

Totuşi, soţia şi fiica lui Gheorghe Dincă nu l-au mai vizitat şi nu i-au mai răspuns la telefoane, deşi el a încercat să le sune constant o perioadă de pe telefonul la care au acces deţinuţii.

„Nu, acum nu mai țin legătura cu nimeni, pentru că, pe parcurs, nu mi-au mai răspuns la telefon. Și ca să nu mă mai stresez să-i mai sun, am renunțat și i-am scos de-aici din centrală, dar au fost la mine la București, au venit cu pachete, ne-am văzut, știu că nu sunt un criminal, că am făcut și am luat acele persoane, ocazional, că așa am iscălit, așa este”, a povestit Gheorghe Dincă în interviul acordat Gândul.

După ce a fost arestat, în vara anului 2019, Gheorghe Dincă a petrecut o perioadă lungă de timp în Arestul Central al Poliției Capitalei. El era ţinut acolo singur în cameră şi nu putea urmări televizorul, pentru ca mărturia sa în faţa anchetatorilor să nu poată fi influenţată de informaţiile din spaţiul public.

Mai târziu, Dincă a ajuns la Penitenciarul Craiova, acolo unde se află şi acum. El este încarcerat în regim închis, într-o cameră de 7 metri lungime și 4,5 metri lățime. De data aceasta, nu mai este singur, ci stă în cameră cu alți 16 deținuți, toți autori de fapte cu violență.