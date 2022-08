Decizie finală în dosarul Caracal! Vestea așteptată de 3 ani. Ce se va întâmpla cu Gheorghe Dincă

Au trecut trei ani de la crima din Caracal, cea care a cutremurat întreaga țară. Nici acum nu se știe concret ceea ce s-a întâmplat cu Alexandra Măceșeanu și Luiza Melencu, cele două adolescente răpite de Gheorghe Dincă. Acesta din urmă le-a supus pe cele două tinere la orori greu de imaginat.

În timp ce familiile tinerelor sunt de părere că acestea sunt încă în viață, autoritățile spun că ele au fost omorâte de bărbatul cunoscut și sub numele de „monstrul din Caracal”. Totuși judecătorii au decis vineri, 12 august, să amâne pronunțarea în ceea ce privește acest dosar, deoarece magistratul care a judecat cazul nu a putut fi prezent.

Judecătoarea Diana Cotoi se află în concediu de odihnă, dar aceasta are şi probleme de sănătate. Drept urmare, concediul ei de odihnă ar putea fi prelungit cu unul medical.

„Pentru a asigura respectarea principiului continuităţii completului de judecată conform reglementărilor art. 123 alin. 4 din Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, art. 354 alin. 2 C.p.p. şi jurisprudenţa constantă a Curţii Europene a Drepturilor Omului, stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 09 septembrie 2022. Pronunţată în şedinţă nepublică, azi, data de 12.08.2022, la Tribunalul Olt“, se arată în soluția Tribunalului Olt.

Bărbatul din Caracal se aștepta să fie condamnat, motiv pentru care comportamentul lui recent a fost unul schimbat. Surse din interiorul Penitenciarului Craiova au anunțat că acesta este mult mai liniștit și că schimbarea comportamentului său a fost una foarte vizibilă.

Inițial, Gheorghe Dincă a fost arestat în regim de maximă siguranța, dar a fost trecut în regimul de detenție preventivă, ceea ce i-a permis să se plimbe prin curtea închisorii. Condamnarea, însă, nu îi va mai permite să iasă din celula unde este închis decât în condiții de maximă siguranță. Acestuia i se vor pune cătușe și va fi supravegheat cu atenție.

Gheorghe Dincă a negat că le-a ucis pe cele două tinere

Procesul bărbatului din Caracal a fost unul extrem de greoi, iar acesta a declarat de mai multe ori că nu le-ar fi ucis pe cele două tinere și nici nu le-ar fi violat. Totuși, avocatul familiei Alexandrei Măceșeanu spune că există probe care să arate că Gheorghe Dincă chiar le-a curmat viața tinerelor.

În același timp, avocata familiei Luizei Melencu spune că acuzațiile de omor sunt doar o fațadă, precizând că autoritățile acoperă un sistem infracțional foarte bine pus la punct. Având în vedere că doar Gheorghe Dincă a ajuns pe mâna oamenilor legii, cei care conduc această organizație au fost, de fapt, protejați.

„Dincă este vinovat pentru că el este doar o rotiță a unui sistem infracțional bine organizat. Prin reducerea cazului doar la Dincă, practic creierii afacerii criminale au fost protejați.

La finalizarea procesului, în primă instanță, am ajuns la concluzia că încă din faza urmăririi penale anchetatorii au măsluit probele, încercând acoperirea unor fapte deosebit de grave, care pun în pericol securitatea cetățenilor români în propria țară: au fost ascunse probe tehnice esențiale (localizări ale telefoanelor victimelor, ale convorbirilor și mesajelor de pe telefoanele părților implicate în cauză, au fost retrase probe trimise inițial experților și care nu se regăsesc în niciun raport)”, a mai spus Carmen Obârșanu

Mai mult decât atât, aceasta mai spune că au dispărut multe probe din acest dosar, dând de exemplu listing-ul telefonic emis de operator care arată că Gheorghe Dincă a primit 29 de mesaje în dimineața reținerii, însă pe telefonul acestuia nu ar mai apărea niciun mesaj.

„Pe listing-ul telefonului Alexandrei apar locațiile telefonului după răpire, însă în raportul criminalistic locațiile respective lipsesc.

În cele 3 rapoarte, experții menționează că potrivit intrucțiunilor primite au restituit probele esențiale anchetatorilor, și acestea nu se mai regăsesc expertizate.

Mai mult, în casa inculpatului au fost abandonați saci cu probe, care erau etichetați cu antetul poliției.

Totodată, din dosar lipsesc interceptările și imaginile video, deși au fost efectuate în baza unor dispoziții ale judecătorului”, a declarat avocata familiei Melencu.

Autoritățile au mușamalizat cazul

Mama Luizei Melencu suferă foarte mult după fiica sa, dar simte că acesta este încă în viață. Monica Melencu mai spune că autoritățile au mușamalizat cazul, subliniind că acestea nu au vrut să scoată la iveală rețeaua de trafic de carne vie care ar conține oameni importanți.

”Azi ai făcut trei ani de când nu ești lângă noi. Durerea mare este că înca nu știm nimic despre soarta ta, decât filmul pe care l-au regizat instituțiile statului și actorul principal e numai Dinca. Cu trei ani an urma, pe 14 aprilie 2009, te-am auzit pentru ultima data. Ne-am rugat si ne rugăm in continuare pentru tine copilul meu scump și drag. În acest caz știu in realitate ce s-a intamplat, numai că nu vor să scoată in relief traficul de persoane. Dumnezeu sa te protejeze, iar celor ce ți-au făcut asta sa le dea Dumnezeu ce ne-a dat și nouă. Lulu, copilul meu, azi faci 3 ani. Te iubim enorm pt că știm că tu trăiești și speranță nu ne-o ia nimeni. Speram, sperăm”, scria mama Luizei Melencu într-o postare e Facebook.