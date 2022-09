George Simion nu are de gând să cedeze după scandalul din noaptea de joi spre vineri. Liderul AUR a decis să meargă vineri dimineață la IML pentru a-și scoate un certificat medico-legal, după ce a fost ridicat de poliție din autocarul pe care AUR îl amplasase în Piața Victoriei înainte de protestul programat în acest weekend.

Liderul AUR susține că este deranjat de abuzurile comise asupra protestatarilor din autocar. Acesta explică că fetele agresate sunt obosite, tumefiate și nu au putut dormi deloc.

Referitor la situația cu permisul de conducere, despre care oamenii legii au spus că ar fi suspendat, George Simion susține că a mai pățit așa ceva și în 2020, însă situația s-a rezolvat. Totodată, el a mai explicat și că normal i se pare să fie informat că permisul i-a fost suspendat.

George Simion spune că trei fete au fost bătute de forțele de ordine

„Ce ne doare sunt abuzurile comise asupra protestatarelor din autocar. Unele fete nu au dormit deloc, sunt obosite, tumefiate. Am pățit același lucru în 2020 când mi s-a suspendat permisul pentru cumul de puncte și nu mi se comunicase, eu am făcut contestație.

S-a rezolvat numai că din septembrie în februarie nu am putut conduce. Când ți se suspendă permisul trebuie să ți se aducă la cunoștință”, a spus liderul AUR.

Referitor la certificatul medico-legal pe care vrea să îl obțină, George Simion spune că nu este singurul. Și alte trei fete au fost scoase cu forța și bătute de forțele de ordine, acuză liderul AUR.

„Vor veni trei fete pentru a-şi lua certificate medico-legale, sunt colegele mele , care au fost scoase cu forţa, bătute de forțele de ordine şi de aceea sunt aici la Mina Minovici”, a declarat George Simion, la Antena 3.

George Simion, despre accidentul din luna aprilie

Pentru a clarifica situația cu permisul de conducere, liderul AUR a vorbit și despre accidentul în care a fost implicat de Paște. Este vorba despre o tamponare minoră, spune el, în urma căreia a fost făcută o constatare amiabilă.

El a mai precizat că nu înțelege când i-a fost suspendat dreptul la conducere, în condițiile în care el nu a știut nimic despre acest lucru.

„Poliţia spune că mi-a suspendat permisul, fără să mă anunţe. De Paşte, când mergeam acasă, am fost implicat într-o tamponare minoră pe centura Buzăului. Am făcut o constatare amiabilă, m-am dus la service, am semnat amiabila şi am lăsat banii de reparaţie şi mi-am văzut de drum. Azi noapte, când mi se ridica autocarul, am fost înştiinţat de poliţişti că eu nu am dreptul să conduc, că mi-a fost suspendat acest drept.

Am singură înştiinţare, din 26 august, scrisă de Procuratura de pe lângă Judecătoria Buzău, este o ordonanţă de clasare. Este un act de poliţie politică, nu e posibil să ţi se aducă la cunoştinţă că ţi se suspendă dreptul de a conduce decât în momentul în care eşti implicat într-o acţiune politică”, a mai afirmat Simion.

Liderul AUR a început și un live în fața autobazei unde a fost dus autocarul, pentru a împărtăși cu urmăritorii săi întreaga situație.