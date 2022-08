Șoc total în televiziunea din România. O celebră prezentatoare tv a fost dată afară de la Antena 1. Este vorba despre Octavia Geamănu de la Observator. Deși au trecut două luni de zile de când a dispărut de pe micile ecrane, de abia acum, prezentatoarea tv a rupt tăcerea și a explicat ce s-a întâmplat.

Într-o postare pe pagina personală de Facebook, Octavia Geamănu susține că până acum nu a oferit un răspuns clar cu privire la dispariția sa de la Observator, însă i-a fost destul de greu să dezvolte acest subiect.

„Întotdeauna am răspuns mesajelor pe care mi le-ați trimis. În ultimele două luni și jumătate am fost însă în situația de a nu putea să va ofer un răspuns referitor la “dispariția” mea de la Observator. Mi-a fost greu și îmi e greu și acum când scriu aceste rânduri să discut despre acest subiect chiar și cu apropiații, cu atât mai mult în spațiul public”, a scris prezentatoarea pe Facebook.

De cea a dispărut Octavia Geamănu de la Observator?

Fosta prezentatoare tv susține că a sperat până în ultimul moment că toate lucrurile se vor clarifica, însă nici măcar angajatorul nu a oferit explicații despre dispariția ei de pe post.

Totodată, ea a mai dezvăluit că merge în continuare la redacție și că așteaptă ca angajatorul să își respecte obligațiile convenite în contract, adăugând că este o persoană cât se poate de muncitoare și că nu merită să trăiască o astfel de situație.

„Dar cum “știrea” se rostogolește în online, consider că e momentul să nu mai evit să răspund sutelor de mesaje primite aici, pe fb. Am tot sperat că lucrurile se vor clarifica. De altfel, nici angajatorul nu a oferit vreo explicație referitoare la “scoaterea mea de pe post” așa cum a fost interpretată, în mod real, de presă, că și cum n-am existat, deși exist.

Merg în continuare în redacție și aștept că angajatorul să își respecte obligațiile convenit cu mine, căci eu, după cum bine știți, am prezentat Observator 19 doar în weekend, excepție făcând zilele de concediu ale colegilor din timpul săptămânii când n-am spus niciodată că nu vin în sprijinul echipei. Sunt un om de echipa, muncitor, onest și pasionat de meseria mea”, a mai adăugat aceasta.

Octavia Geamănu a mai adăugat că după aproximativ 18 ani de colaborare cu trustul Intact, a ajuns să caute din răsputeri o soluție amiabilă cu angajatorul său și a fost nevoită să se adreseze și instanțelor de judecată.

Octavia Geamănu a ajuns în fața instanței

Fosta prezentatoare a mai precizat că își dorește doar ca adevărul să iasă la suprafață, adăugând că meseria de jurnalist s-a schimbat complet în ultima perioadă.

Totodată, ea își dorește să elimine ”orice formă de abuz”, dar și orice tentativă de ”călcare a demnității în picioare” fără a face compromisuri. Octavia Geamănu susține că se simțea datoare să explice toate aceste lucruri urmăritorilor săi, având în vedere lipsa ei din ultima perioadă.

„Din păcate, după aproximativ 18 ani în care am lucrat în acest trust și aproximativ 2 luni și jumătate de încercare permanentă din partea mea de a găsi o soluție amiabilă în dispută cu angajatorul, am fost nevoită să mă adresez instanțelor judecătorești și să spun stop abuzurilor în relația de muncă. Am dorit restabilirea adevărului. Meseria de jurnalist a accentuat în cazul meu multe dintre lecțiile pe care le-am primit în adolescență, în facultate și în special de la tatăl meu .

Să înlătur din start orice formă de abuz, orice tentativă de călcare a demnității în picioare, să nu fac compromisuri, să nu tolerez indolența. Am încredere deplină în avocatul meu, în casă de avocatură MAN&PARASCHIV, dar mai ales în divinitate si dreptate. Nimic fără voia Domnului. Îmi pare rău că va scriu aceste rânduri, dar va sunt datoare de atâta timp cu un răspuns. Va mulțumesc pentru frumoasele cuvinte de încurajare , va simt alături! Seară frumoasă!”, a mai adăugat aceasta.