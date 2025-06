Claudiu Târziu, fost co-lider al AUR, a anunțat oficial înființarea Acțiunii Conservatoare, sâmbătă, 21 iunie, în cadrul unui eveniment public susținut alături de mai mulți fondatori și simpatizanți.

„Am făcut primul si cel mai important pas din proiectul politic pe care l-am anunţat in urma cu doar câteva săptămâni. Am lansat sâmbăta, 21 iunie, Acţiunea Conservatoare, alături de sute de simpatizanţi, in mijlocul unei echipe extraordinare de fondatori şi susţinători!”, a anunțat acesta pe Facebook.