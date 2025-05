Deși și-a recunoscut oficial înfrângerea, George Simion susține că procesul electoral nu s-a desfășurat corect, invocând acuzații grave de cumpărare de voturi în Republica Moldova.

Simion afirmă că în Republica Moldova s-au cheltuit aproximativ 100 de milioane de euro pentru influențarea rezultatului votului, acuzând că acest lucru a dus la vicierea alegerilor. În opinia sa, aceste practici justifică anularea rezultatului, la fel cum, spune el, au fost anulate și alegerile din luna noiembrie pe motive similare.

Liderul AUR susține că demersul său are la bază respectul pentru cei cinci milioane de cetățeni care i-au acordat votul. Acesta insistă că nu va accepta modul în care au fost „așezate lucrurile” și că va continua lupta în plan instituțional pentru a răspunde celor pe care îi consideră responsabili pentru presupusa fraudă electorală.

„Din 6 decembrie nu am făcut altceva decât să mă pun în slujba poporului, a democrației. Am fost alături de domnul Călin Georgescu și numai când mi-a cerut am depus candidatura. Nu suntem înfrânți, nu am cedat. Poporul român s-a trezit și va rămâne treaz. Toți cei care s-au situat de partea contracandidatului meu pentru bani sau rea credință vor fi pedepsiți. Nu de noi. De Dumnezeu. Timpul va decide. Toate minciunile din campanie dispar. Cresc taxele, nu mai scoatem România din UE. Din respect pentru cei cinci milioane de români care au pus ștampila pe noi. Nu vom lăsa lucrurile cum le-au așezat ei”, a transmis George Simion.