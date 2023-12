Miercuri seară, pe 20 decembrie, George Simion a afirmat pe rețelele de socializare că nu regretă scandalul ce a avut loc marți în Parlament, în ședința pe tema bugetului.

„Ce vreţi, să acceptăm ce s-a întâmplat cu profesorii? Că pentru asta am protestat. Ce vreţi, să avem linişte şi civilizaţie în Parlamentul României? Am avut linişte şi civilizaţie de 33 de ani şi uite unde ne-a adus chestia asta”, a spus el într-un live pe Facebook .

George Simion a vorbit, de asemenea, despre conflictul dintre el și Diana Șoșoacă. Acesta a spus că a încercat să o evite, însă ea a atacat AUR, „așa cum face de doi ani”.

„Au trimis-o pe Şoşoacă, ca o unealtă, să ne strice protestul, cum o face de 2 ani de zile, şi acum marea avocată a scris o plângere de te doare mintea (…) a depus-o împotriva mea astăzi că, vezi Doamne, am şantajat-o, am agresat-o sexual, am lovit-o. Nu am lovit-o nici cu palma, nici cu pumnul”, a declarat el.