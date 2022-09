Deputatul George Simion a avut un răspuns radical la scandalul majorării salariilor de către Senat pentru toți demnitarii.

„Orice parlamentar AUR care votează în Camera Deputaţilor această majorare, va fi dat afară în secunda doi. Asta nu e o ameninţare, e o constatare! Nenorociţii ăştia, în actuala criză, de la UDMR au băgat un subterfugiu cu 15 minute înainte. Şi senatorii AUR votat, o să facem o anchetă, sper din neştire. Este momentul de toleranță zero pentru politicieni cărora le e prea bine şi mai vor 2000 de lei. Nu, peste cadavrul meu. Camera Deputaţilor este for decizional, acolo se decide. Asta este o atenționare, peste cadavrul meu, toleranță zero, nu acceptăm aşa ceva. Nu putem face una şi predica alta. Nu, nu în numele meu şi nu în numele AUR. La revedere!” a scris acesta pe Facebook.

Demnitarii și aleșii locali și-au majorat indemnizațiile

Miercuri, plenul Senatului a adoptat, cu 92 de voturi „pentru”, 22 de voturi „împotrivă” și patru abțineri o lege prin care demnitarilor și aleșilor locali li se vor majora indemnizațiile. Autorii amendamentului în cauză susțin că scopul acestui proiect de lege ar fi eliminarea inegalităților existente în acest moment.

„Personalul de specialitate implicat în procesul legislativ din cadrul Secretariatului General al Guvernului, Serviciilor Parlamentului, Serviciului Legislativ şi Administraţiei Prezidenţiale beneficiază pe durata desfăşurării acestei activităţi de majorare a salariului de bază aflat în plată prevăzut la art.77(alin) 4 din prezenta lege. Stabilirea personalului de specialitate implicat în procesul legislativ se face prin decizie a ordonatorului principal de credite, respectiv prin hotărâre a Biroului permanent al fiecărei Camere, în cazul Parlamentului. Prin hotărâre a Biroului permanent al fiecărei Camere se stabileşte personalul contractual care beneficiază de sporul de complexitatea muncii în cuantumul prevăzut la art.17 (alin.)4” prevede amendamentul adus la proiectul de lege pentru aprobarea OUG115/2022, pentru completarea OUG130/2021.

Atunci când a fost întrebat dacă majorarea salariilor parlamentarilor era prioritate, liderul senatorilor PSD, Radu Oprea, a răspuns: „Repet ce am spus la tribuna Parlamentului astăzi: din motive de constituţionalitate, întreaga anexă 9 a fost votată astăzi, dar vom solicita în coaliţie şi în Guvern, Partidul Social Democrat, ca din anexa 9 doar punctul C să fie cel care va primi aceste majorări”.