Gen. (R) Alexandru Grumaz: Poate Trump câștiga Noul Război Rece?

Poate Trump câștiga Noul Război Rece? Puțină lume cunoștea că Reagan a folosit în anii 80 sloganul „Make America Great Again” în campania sa electorală având și un clip cu acest slogan. Din câte am auzit și citit mulți dintre analiști îl creditează pe liderul sovietic Mihail Gorbaciov cu încheierea Războiului Rece. Nu este întru totul adevărat.

Administrația Reagan a fost cea care a forțat Moscova să urmeze o cale de reformă care a dus, în cele din urmă, la dezarmarea drastică și sfârșitul imperiului sovietic în Europa de Est. În memoriile sale Reagan se plânge de faptul că nu poate începe discuțiile cu liderii URSS în ciuda ”scrisorilor transmise, scrisori pline de sinceritate”.

La un moment dat o întreabă pe Nancy, soția lui, dacă ”liderii sovietici continu să moară” (Brejnev 1982, Andropov 1984, Cernenko 1985). Până la urmă venirea lui Gorbaciov a facilitat dorința de cooperare a lui Regan cu URSS.

În cartea sa, Dear Mr. President… Reagan/Gorbaciov and the Correspondences that Ended the Cold War, istoricul Jason Saltoun-Ebin scrie că scrisorile confidențiale dintre cei doi lideri mondiali i-au forțat pe cei doi bărbați să „vorbească, să dezbată, să se certe, să nu fie de acord, dar și să ofere propuneri chiar și atunci când credeau că nu va fi posibil niciun acord.”

„Atât Reagan, cât și Gorbaciov au recunoscut că schimbarea urmează și amândoi au vrut să fie de partea corectă a istoriei”, scrie istoricul. „Dar trebuiau să găsească o modalitate de a depăși patruzeci de ani de ideologie din Războiul Rece. Trebuiau să găsească o modalitate de a avea încredere unul în celălalt.” Scrisorile au oferit această posibilitate.

Poate fi Trump o copie a lui Reagan?

După cum arată clar în cartea sa ”The Art of the Deal/Arta negocierii”, Trump trăiește pentru a negocia. Trump crede cu fermitate că, într-o negociere cu un adversar puternic, trebuie să se deschidă agresiv, dar apoi să caute momentul crucial pentru a se stabiliza.

Astăzi, Statele Unite se află în, cel puțin, al cincilea an al unui al Doilea Război Rece, de data aceasta cu China, o confruntare care a devenit și mai periculoasă sub administrația Biden. În primul mandat Trump a reușit să convingă establishmentul de la Washington că ascensiunea Chinei trebuie limitată.

