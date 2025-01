Evenimentele geopolitice din anul 2024. Ce zice Beijingul tutorele Coreei de Nord? China a evitat să comenteze atunci când a fost întrebată dacă trupele nord-coreene se află în Rusia. Public, Beijingul a oferit platitudini diplomatice cerând detensionare situației din Ucraina și pace în Peninsula Coreeană. Pe plan privat însă, Beijingul rămâne îngrijorat de riscurile pe care nu le poate controla în mod direct, de la instabilitatea potențială la ușa sa și, probabil, de cooperarea sporită în materie de securitate între Coreea de Sud, Japonia și Statele Unite și de coordonarea emergentă dintre NATO și Seul, ca răspuns la aventurismul armatei Phenianului.

Evenimentele geopolitice din anul 2024

În timp ce Beijingul a oferit Moscovei acoperire diplomatică și economică cu privire la invazia sa din Ucraina, relația Beijingului cu Phenianul a fost rece în ultima vreme. Lacunele de comunicare dintre cele trei guverne au pus China în poziția incomodă de a încerca să prevină destabilizarea regională în continuare, având în vedere provocările sale geopolitice și economice. Mai este un factor importat în acestă ecuație a participării nord coreenilor: mobilizarea pentru război în Rusia. Prima mobilizare post-invazie a Rusiei din toamna lui 2022 a urmărit să adauge 300.000 la rândurile armatei ruse, chemând rezerviști și foști soldați.

Acel efort, care a recrutat și bărbați cu un serviciu militar puțin sau deloc, a stârnit proteste și a determinat unele regiuni să închidă granițele pentru a împiedica bărbații să fugă. Presiunea de a face o altă mobilizare vine pe măsură ce victimele din războiul din Ucraina au ajuns la aproximativ un milion, a raportat The Wall Street Journal. Cu siguranță, Rusia are un avantaj de forță militară față de Ucraina, care are o populație mai mică, de un sfert din dimensiunea vecinului său gigant. Cu toate acestea, lipsa militarilor a fost o problemă de lungă durată pentru Rusia, unde forțele paramilitare Wagner au recrutat deținuți, pentru a servi pe front, la începutul războiului. Problemele Rusiei devin din ce în ce mai acute.

Cu trupele Moscovei puternic angajate în capturarea orașului Pokrovsk din estul Ucrainei, Rusia a apelat la recruți tineri și neexperimentați și a atras trupe din alte părți ale lumi, în prima linie a frontului din Ucraina, pentru a apăra teritoriul rus. Participarea nord coreenilor a adus o oarecare ușurare a efortului de mobilizare al Kremlinului. V aduce Kim mai multe trupe în 2025? Eu cred că da.

Forțele speciale nord coreene în luptă în Europa

Mii de militari din „forțe de elită” din Coreea de Nord, luptă – și se pare că acum mor – într-un război european. Desfășurarea a peste 11.000 de nord-coreeni a transformat războiul Rusia-Ucraina într-un conflict cu adevărat global. A fost, de asemenea, un exemplu dramatic de colaborare în cadrul așa-numitei „Axe a Autoritarilor”, organizația anti-SUA, un cvartet format din Rusia, China, Coreea de Nord și Iran. Ceea ce face ca desfășurarea inițială a Coreei de Nord să devină o preocupare este capacitatea sa de a trimite mai multe forțe militare în Rusia. Coreea de Nord are una dintre cele mai mari armate permanente din lume, cu aproximativ 1,2 milioane, cu alte câteva milioane în rezerve, potrivit estimărilor sud-coreene.

